Après avoir taquiné Apple, Xiaomi suivra les mêmes traces: le Mi 11 n’inclura pas de chargeur dans la boîte.

Écrit par Christian Collado sur Xiaomi Mi

Peu de temps après le lancement de son iPhone 12 par Apple, Xiaomi en a profité pour lancer une fléchette à Cupertino, se moquant de la décision controversée de l’entreprise de retirer les chargeurs de la boîte de ses nouveaux téléphones.

Mais comme Samsung, Xiaomi semble aussi avoir oublié que Internet n’oublie pas, Et c’est que quelques semaines après son tweet adressé à Apple, la marque chinoise a confirmé que votre prochain téléphone phare n’inclura pas de chargeur dans la boîte.

Pas de chargeur à côté du Mi 11

La firme chinoise elle-même a été chargée d’annoncer sa décision dans une publication sur Weibo, où elle fait référence à la nouveau design de la boîte dans laquelle l’appareil il atteindra vos futurs acheteurs.

En ce sens, ils indiquent que la nouvelle conception du boîtier est plus légère et plus fine, et que derrière cette taille “impressionnante” se trouve une décision très importante: le Mi 11 n’inclura pas de chargeur dans la boîte.

Comme Apple, Xiaomi allègue que la décision a été prise de proposer un produit plus respectueux de l’environnement, et justifiez en disant que la plupart des gens ont déjà un ancien chargeur.

La firme sait que cette décision ne sera pas exempte de polémique, et ils affirment que le lundi 28 décembre ils parleront davantage des facteurs qui ont conduit l’entreprise à s’engager dans cette voie. Nous resterons à l’écoute jusqu’à ce que nous découvrions de nouveaux détails sur la mesure prise par Xiaomi.