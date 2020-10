Comme cela se produit généralement dans ces cas, en raison de l’ensemble du processus de clôture trimestrielle et de collecte et de traitement des données, les chiffres du marché mobile trimestriel arrivent à la fin du mois expiré. Alors comme octobre est déjà terminé, les différents cabinets l’ont déjà mis en noir sur blanc comment le monde mobile a-t-il performé au troisième tiers de l’année. Et il y a des changements notables.

Au milieu de la pandémie, les entreprises de technologie semblent peu remarquer les différentes crises économiques et leur nombre reste assez stable malgré la baisse générale des ventes dans le monde qui s’est produite ces dernières périodes. Et sûrement dans Xiaomi, ils se souviendront de celui-ci alors le constructeur chinois a réussi à grimper une place de plus dans le classement, la position qui le place devant Apple. Au moins ce trimestre.

IDC, CounterPoint et Canalys au troisième rang pour Apple

T3 2020 pour CounterPoint Research

Il arrive généralement parmi les cabinets de conseil les plus similaires que les personnages dansent un peu, car chacun boit à des sources différentes, mais pas aux positions de chacune des marques. Au cours de ce trimestre, IDC, CounterPoint Research et Canalys coïncident à nouveau lors de la préparation de ce qui Top 5 des fabricants de mobiles au troisième trimestre de cette année turbulente 2020.

T3 2020 pour IDC

La place des trois consultants Samsung en premier lieu du marché avec des parts comprises entre 21% et 23%, et tous considèrent que le constructeur coréen a progressé d’environ 2 points par rapport au même trimestre de 2019. Les ventes en unités avoisinent les 80 millions de téléphones téléphones portables pour un Samsung qui retrouve ainsi la première place que Huawei lui avait arrachée il y a quelques trimestres.

Huawei reste cependant en deuxième position Grâce au fait que la Chine résiste assez bien aux ventes qui semblent perdre en Occident en raison du blocus américain. Les trois cabinets de conseil placent Huawei à la deuxième place avec environ 14% / 15% du marché et quelque 52 millions de téléphones portables vendus.

Le troisième trimestre 2020 pour Canalys

En troisième position, la surprise du trimestre. Xiaomi Il est sur une carrière ascendante depuis un certain temps et il semble que ces trois derniers mois, cela ait suffi à surprendre Apple. Le constructeur chinois détient une part générale de 13% / 13,5% et 46 millions de téléphones portables vendus, soit une croissance spectaculaire de 46% par rapport à 2019.

La quatrième position est donc pour Apple. Les Américains amassent 11% du marché mondial dans un quart où les nouveaux iPhone 12 ne sont pas encore comptés, et ils mettent environ 42 millions de terminaux en circulation. Vivant ferme le quintette pour Canalys et IDC, mais pour CounterPoint Research c’est OPPO le cinquième fabricant. Bien sûr, avec des chiffres très proches entre les deux fabricants qui sont d’environ 8% de part et 31 millions de téléphones vendus dans le monde.

