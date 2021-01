La prochaine version de la cape de Xiaomi est en route. Son nom serait MIUI 12.5, indiquant qu’il s’agira d’un ensemble d’améliorations plus large que d’habitude, car ils sont passés directement à la version 12.5 de la précédente, celle de MIUI 11, ignorant l’existence possible d’un MIUI 12 qui ne sera sûrement plus a du sens pour se rendre sur le marché.

Et dans le cadre de cette présentation, Xiaomi a compté plusieurs des améliorations qui ont été intégrées à MIUI 12.5 telles que l’arrivée de sons inspirés de la nature pour les notifications et l’alarmeou comme options de confidentialité améliorées qui seraient incorporées dans la couche. Ou comme moyen de synchroniser un mobile Xiaomi et un ordinateur Windows via une application, MIUI +. Mais il semble que nous aurons encore plus de nouvelles, et ces nouvelles consistent en un système de réponse haptique amélioré.

Vibration lors du zoom, de la copie de texte ou du changement de volume

Les téléphones portables ont un retour haptique depuis un certain temps. Cette réponse est ce qui fait que le moteur de vibration du téléphone réagit lorsque nous appuyons sur une touche ou lorsqu’une application l’invoque pour améliorer les sensations de l’utilisateur. Ce que Xiaomi essaie de faire est de les amener au niveau suivant et il semble que rendra ce nouveau système de retour haptique sensible aux gestes.

Du développement du futur MIUI 12.5, quelques captures d’écran appartenant spécifiquement à une nouvelle option dans les paramètres de vibration du téléphone. Plus précisément, un «retour haptique» personnalisable qui peut non seulement être ajusté en intensité, mais permettra également d’établir trois modèles de réponse différents, tous basés sur les gestes de notre téléphone mobile.

Cette réponse haptique des téléphones Xiaomi avec MIUI 12.5 contiendra trois modèles différents (Crisp, Base et Pop) et chacun d’eux sera activé en fonction des gestes que nous effectuons avec notre appareil. Ils seront activés lorsque nous copions du texte à l’écran et le collons, lorsque nous augmentons et réduisons le volume du téléphone ou lorsque nous appuierons sur une icône pendant plus de temps dans le compte pour le déplacer entre les bureaux ou le déplacer dans le même bureau.

Cette nouvelle réponse haptique peut être désactivée à tout moment aller simplement à la réponse naturelle aux touches sur l’écran, donc son utilisation sera volontaire et on ne sait pas si elle sera activée par défaut ou si elle nous sera proposée au moment de la configuration du téléphone. Pour l’instant, il semble que le développement de cette réponse haptique soit lié aux ROM chinoises MIUI 12.5 et il sera nécessaire de voir quand elle sera publiée sur les ROM internationales. Nous serons attentifs.

