Que la gamme Redmi Note 9 semble complète? Eh bien non, Xiaomi prépare plus de mobiles pour compléter la famille la plus proliférante du milieu de gamme. Et maintenant avec la 5G: la société a officiellement annoncé que dévoilera le nouveau Xiaomi Redmi Note 9 avec la connectivité mobile la plus avancée.

Xiaomi a rempli le milieu de gamme de telle manière qu’il est extrêmement difficile de choisir un téléphone. Il y a le Poco X3 NFC, par exemple, ainsi que le Xiaomi Mi Note 10 Lite ou le Xiaomi Mi 10T Lite. Sans parler du Famille Redmi Note 9, qui sont quelques-uns. Mais que manque-t-il à cette famille pour s’adapter à la tendance 5G? Eh bien, Xiaomi y a déjà pensé.

La 5G arrive sur le Redmi Note 9 le 26 novembre

Le constructeur chinois a décidé d’inonder le marché d’un grand nombre de modèles, aussi bien internationaux que ceux distribués à l’intérieur de ses frontières. Comme cela arrive souvent dans les lancements sonores, Xiaomi renouvellera le Redmi Note 9 en Chine en ajoutant la 5G à ses fonctionnalités. Cela a été confirmé par l’entreprise elle-même sur Weibo: au moins il y aura un Xiaomi Redmi Note 9 5G le 26 novembre prochain.

Le lancement du Xiaomi Redmi Note 5G est entouré par l’atmosphère des Trois Mousquetaires, comme spécifié par la société dans les communications de pré-lancement. Selon la spéculation, il y aura un nouveau Redmi Note avec 4G, la version avec 5G et, pour ne pas perdre l’habitude, il y aurait une version Pro ou ‘High-End’ également avec 5G. Cela compléterait le parallélisme avec les trois mousquetaires.

On ne sait pas grand chose sur les téléphones portables en dehors de la 5G précitée, mais on a connu une fuite sous la forme d’un benchmark du modèle intermédiaire, le Xiaomi Redmi Note 9 5G. Les données de test montreraient un processeur MediaTek Dimensity 800U et 8 Go de RAM. Comme toujours, nous devons remettre en question les informations reflétées par les benchmarks.

Nous n’avons pas à attendre trop longtemps pour voir les nouveaux modèles: Xiaomi dévoilera officiellement le Redmi Note 9 5G le 26 novembre à 13h00 en Espagne.

