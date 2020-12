Lorsque Xiaomi est devenue publique en 2018, cela n’a pas commencé du bon pied. Deux ans plus tard, rien n’est ce qu’il semblait alors.

Écrit par María Veiga dans Xiaomi

Savez-vous que dire «les choses dans le palais vont lentement? bien dans le cas de Xiaomi, ils ne sont pas du palais (si l’entreprise chinoise a fait quelque chose, c’est démocratiser la technologie), ni ne vont lentement. La société chinoise a gagné en valeur comme la mousse ces dernières années et sa valeur marchande atteint déjà la figure astronomique de les 100 000 millions de dollars. Nous nous sommes perdus parmi tant de nombres.

Aujourd’hui (23 décembre 2020) la valeur des actions de Xiaomi a augmenté pour atteindre 31 dollars de Hong Kong par action, ce qui se traduit par 4 $ US / action. Dans le calcul, la valeur boursière a grimpé à 778 milliards de dollars de Hong Kong, ce qui au change se traduit par … 100,350 millions de dollars!

Après avoir franchi une barrière aussi importante, Xiaomi fait automatiquement partie de la club sélectionné de 100.000 millions de dollars, convient uniquement aux plus grands.

Ce qui a amené Xiaomi au sommet

Nous avons déjà mis en garde ces derniers mois sur la bonne santé dont jouit Xiaomi. La firme chinoise est déjà le leader incontesté en Espagne et le troisième mondial en termes de la vente de smartphones est concernée, seulement derrière Huawei (qui à ce rythme ne tardera pas à se rattraper) et Samsung.

Les responsables sont conscients du grand moment qu’ils traversent et pour cette raison ils ont marqué un objectif aussi ambitieux soit-il vendre 240 millions de téléphones portables en un an. Nous verrons si cela réussit et, si oui, dans combien de temps. Pour l’instant, profitez de ce qui a été réalisé, ce qui n’est pas vraiment petit, et il y a toujours eu pire dans le passé.