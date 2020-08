Le géant chinois Xiaomi a récemment annoncé qu’elle avait rejoint le troisième génération de caméras sous l’écran. La production de masse, ayant résolu tous les problèmes des générations précédentes, est sur le point de démarrer.

L’ère des «trous» dans l’écran, des encoches et des grands cadres est révolue: Xiaomi sera le premier à adopter l’appareil photo sous l’écran. Pour obtenir le résultat souhaité, trois générations de caméras étaient nécessaires sous l’écran. Découvrons tous les détails ensemble.

Xiaomi est prêt à produire en masse des smartphones avec des caméras sous l’écran

Faire un caméra sous l’écran Oppo, Xiaomi et d’autres fabricants ont commencé à modifier l’écran éliminant quelques pixels et créer une zone plus « raréfiée ». Moins de pixels, mais grâce à l’espace laissé libre, la caméra peut voir ce qu’il y a au-delà. Malheureusement avec cette solution, surtout quand on regarde un écran clair, vous pouvez voir clairement la zone dont les pixels ont été supprimés: moins de luminosité, une résolution inférieure, quelque chose d’inacceptable pour beaucoup.

Selon les informations diffusées par le géant, il aurait Le problème est résolu juste mentionné, augmentation de la zone autour des pixels individuels, sans rien éliminer. La caméra sous l’écran regarde à travers l’espace laissé entre un pixel et un autre. L’image publiée par Xiaomi montre exactement comment le résultat a été atteint.

Cette technologie ne peut être utilisée que sur les écrans OLED, car un écran LCD a un rétroéclairage qui ne peut évidemment pas être placé derrière le module caméra. Les OLED, nous le savons, sont tous Écrans de type PenTile qui jouent précisément sur la proximité et la contiguïté des sous-pixels verts: selon Xiaomi, il a augmenté la marge entre les triplets de sous-pixels mais l’image montre une structure RVB, pas PenTile. Ce ne sera certainement pas, du moins au début, un travail parfait, mais certainement bravo pour votre engagement!