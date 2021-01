Malgré les problèmes que présentent les premiers modèles, sans aucun doute l’avenir de la téléphonie passe par les smartphones pliables, et tout indique que 2021 deviendra l’une des années clés pour ce secteur. Et c’est qu’en plus de la nouvelle innovation vers le format roll-up, il semble que Xiaomi se prépare enfin à faire son entrée sur ces terminaux.

Comme l’a partagé l’analyste de l’affichage Ross Young, la société chinoise envisagerait jusqu’à trois modèles différents pour cette année. Certains modèles qui, comme ils l’ont découvert de LetsGoDigital dans les derniers brevets divulgués, pourraient atteindre jusqu’à 7 variantes différentes pour ces smartphones pliables Xiaomi.

D’une part, nous trouvons deux conceptions au format shell, similaires à ceux déjà vus dans le Moto Razr et le Samsung Galaxy Z Flip.

Le premier de ces modèles passe par un design un peu plus innovant, ajoutant un petit écran externe pour le placer quelque part entre le Razr et le Flip, qui met en évidence la possible suppression d’une caméra frontale, qui serait remplacée par l’utilisation combinée de la caméra principale et de l’écran supplémentaire comme viseur. De plus, il semble que ce téléphone pourrait avoir une autre variante dans laquelle plus de capteurs pour la caméra principale seraient inclus.

Quant au second design, on retrouve un appareil photo principal plus grand, accompagné cette fois d’un flash, créant une unité plus épaisse à une extrémité du téléphone. Cependant, le point qui ressort le plus est sans aucun doute augmenter votre écran extérieur supplémentaire, qui couvrira toute la surface de la coque.







D’autre part, Xiaomi a également présenté autres brevets avec des smartphones pliants de type livre, similaire au format actuel du Galaxy Z Fold de Samsung.

Dans certaines de ces conceptions, vous pouvez voir comment l’écran extérieur est créé dans le prolongement des écrans intérieurs flexibles, s’enroulant simplement autour du bord du téléphone. Bien que nous voyions également d’autres modèles dans lesquels l’écran extérieur est centré sur un panneau séparé d’une taille nettement plus petite. De plus, une fois de plus, les dessins auront également le différenciateur remarquable de la taille et du nombre de ses caméras, soulignant à nouveau l’absence apparente de caméra interne avant.

Comme toujours, il convient de noter que toutes les conceptions qui ont fui ne sont rien de plus que des brevets détenus par l’entreprise, donc il est encore trop tôt pour savoir lequel de ces modèles arrivera enfin sur le marché.