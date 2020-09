Bien qu’un temps ait passé sans montrer de signes de vie, la troisième grande marque de Xiaomi est revenue aux fréquentes tournées de présentation avec une variété croissante d’appareils. Aujourd’hui le Petit X3 NFC, un smartphone pas si basique avec lequel gagner une position privilégiée parmi les dernières offres du milieu de gamme.

Cette nouvelle proposition Xiaomi lance un processeur. Le Poxo X3 NFC est le premier appareil doté d’un Snapdragon 732G. Ceci est similaire au Snapdragon 730G que nous avons vu l’année dernière, même s’il atterrit avec une performance allant jusqu’à 15% dans les graphiques. Les améliorations en termes de CPU devraient être à un chiffre, oscillant autour de 5% pour les tâches les plus exigeantes.

Dans ce cas, un grand Écran de 6,7 pouces et LCD. Cela reste en 1080p comme résolution suffisante, mais en incluant également les taux de rafraîchissement élevés que l’on voit dans de nombreux appareils présentés l’année dernière: 120 Hz pour l’image, 240 pour l’interaction tactile. Dans ce cas, il basculera entre Modes 60, 90 ou 120 Hz selon le type de contenu que nous voyons, mais atteignant également 50 Hz en contenu statique.

Le module de caméra est maintenu avec jusqu’à quatre capteurs. On y voit le grand capteur 64 MP à bord, avec une ouverture F / 1,8, qui s’accompagne d’un super grand angle à 13 MP f / 2,2. Sont également inclus une autre paire de capteurs beaucoup moins attrayants, pour la photographie macro et le mode portrait, tous deux en 2 MP. À l’avant, nous voyons un capteur 20 MP f / 2.2.

Là où nous voyons le Poco X3 croître considérablement par rapport à la dernière génération, c’est la capacité de la batterie. Dans ce cas, nous sommes confrontés une batterie de 5160 mAh, qui peut également être chargé avec jusqu’à 33 watts de puissance. C’est environ 20% plus rapide que le modèle précédent, ce qui permettra de récupérer des autonomies décentes pour le reste de la journée en quelques minutes de charge.

Poco X3 NFC contre Poco X2

Bien que Xiaomi n’ait pas apporté le Petit X2 officiellement en Espagne encore, il semble que ce sera différent face au Poco X3 NFC. La présentation internationale de cet appareil nous fait voir que cela pourrait être le cas, et aussi être efficace le plus tôt possible.

Cependant, la comparaison entre les caractéristiques à un niveau purement technique de l’un et de l’autre appareil serait la suivante:

Pocophone X2

Pocophone X3 NFC

écran

6,7 « , LCD, FullHD + (1080p), 120 Hz

6,7 « , LCD, FullHD + (1080p), 120 Hz

Processeur

Snapdragon 730G, 8 nm

Snapdragon 732G, 8 nm

RAM

6, 8 Go

6 Go

Mémoire

64, 128, 256 Go et microSD

64, 128 Go et microSD

Chambre principale

64 MP f / 1.9, large 8 MP f / 2.2, profondeur 2 MP et macro 2 MP f / 2.4

64 MP (IMX 682, 1 / 1,7 « ) f / 1,9, angulaire 13 MP f / 2.2, profondeur 2 MP et macro 2 MP f / 2.4

Caméra frontale

20 MP et 2 MP de profondeur, perforé

20 MP, perforé

Batterie

4500 mAh, charge rapide 27 W

5160 mAh, charge rapide 33 W

La résistance

–

IP53

Biométrie

Capteur d’empreintes digitales latéral

Capteur d’empreintes digitales latéral

Connectivité

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, Radio FM, émetteur IR, USB C, prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

4G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0, NFC, Radio FM, émetteur IR, USB C, prise, GPS, Glonass, Galileo, Beidou

Système

Android 10

Android 10

Prix ​​officiel

À partir d’environ 205 euros

À partir de 229 euros

Petites promesses maintenant jusqu’à 3 ans de mises à jour du système, en plus d’introduire une certification de base minimale pour la poussière et l’eau, IP53.

Poco X3 NFC: lancement, disponibilité et prix

Le nouveau Poco X3 NFC est annoncé comme un pari fort dans le milieu de gamme. Bien qu’il manque la 5G que si nous voyons dans des alternatives bien reçues telles que le OnePlus Nord, cela est également beaucoup moins cher. Et c’est que le Poco X3 arrive par 229 euros prix de lancement, pour la version avec 6 Go de RAM et 64 Go de capacité. Cependant, cette version arrivera pour 199 euros dans une offre promotionnelle initiale.

Pour la version avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, Xiaomi pointe un prix de 269 euros, qui sera de 249 euros lors de la première période de sa sortie.

Le Poco X3 NFC frappera une variété de plateformes de vente en ligne cette semaine, à partir de ce mardi 8 septembre. Cela inclut bien sûr votre propre boutique en ligne.

