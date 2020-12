28 décembre, le jour où Xiaomi a choisi de dévoiler sa nouvelle famille de téléphones haut de gamme en Chine, le Xiaomi Mi 11. Et avec eux viendra l’annonce de la prochaine version de sa couche propriétaire, MIUIBien que la numérotation soit placée au milieu (ou plus tard, en raison de la numérotation), peut-être une grande refonte annoncée pour la suivante.

Ainsi, lorsque MIUI 12 jouera, nous aurons un MIUI 12.5 plus avancé pour les premières mesures de 2021 et la société a déjà annoncé le lancement de son programme bêta. Mais l’annonce est allée plus loin depuis sa publication la liste des téléphones portables qui peuvent s’y inscrire. A commencer par la Chine, bien sûr, car les annonces internationales seront faites plus tard.

Nouvelle version et liste des modèles compatibles

Comme nous l’avons commenté, pour l’instant la bêta fermée de MIUI 12.5 démarre dans son pays d’origine, la Chine. Aujourd’hui, nous saurons, lors de la présentation du Xiaomi Mi 11, plus de détails sur cette nouvelle couche et, surtout, quand elle sera officiellement publiée, bien que le Xiaomi Mi 11 devrait atterrir avec lui à partir du moment où nous les sortons de la boîte. Évidemment fonctionnant sous Android 11.

Pour MIUI 12.5 Les paramètres de confidentialité de l’appareil devraient être améliorés en plus d’une évolution dans la partie graphique, à la fois en termes de conception et d’animations système, et bien sûr, une IA améliorée devrait prêter main-forte sur tout ce qui concerne le fonctionnement des terminaux.

Pour le moment, Xiaomi ouvre la version bêta de MIUI 12.5 en Chine dans le format classique «Early Access» ou Early Access. Ce que nous savons, c’est quels modèles pourront s’inscrire à ladite version bêta, car la société les a rendus publics. Du moins ceux du premier lot, bien sûr, car on s’attend à ce que de plus en plus de modèles soient incorporés au fil des semaines. Jusqu’à nouvel ordre, les modèles susceptibles de s’inscrire à la version bêta seront les suivants:

Xiaomi Mi 10 Xiaomi Mi 10 Pro Xiaomi Mi 10 Ultra Xiaomi Mi 10 Édition Jeunesse Xiaomi Redmi K30 Xiaomi Redmi K30 5G Xiaomi Redmi K30 Pro 5G Xiaomi Redmi K30i 5G Xiaomi Redmi K30S Ultra Xiaomi Redmi K30 Ultra Xiaomi Mi 9 Xiaomi Mi 9 SE Xiaomi Mi CC9e Xiaomi Mi CC9 Pro Xiaomi Redmi K20 Xiaomi Redmi K20 Pro Xiaomi Redmi 10X 5G Xiaomi Redmi 10X Pro 5G Xiaomi Redmi Note 9 5G Xiaomi Redmi Note 7 Xiaomi Redmi Note 7 Pro

Via | Gizmochina

