Malgré sa jeunesse – les dix ans depuis sa fondation sont célébrés – Xiaomi est devenue l’une des marques les plus compétitives sur le marché mondial de la téléphonie. A l’occasion, précisément, de cet anniversaire, La firme lance ce mardi le Redmi Note 9S, son nouveau smartphone milieu de gamme, qui est désormais disponible sur AliExpress, l’un des géants du marché électronique, exclusivement dans le monde.

Le Redmi Note 9S est, selon son fabricant, le terminal le plus polyvalent, par rapport à ses concurrents les plus immédiats. L’appareil a amélioré à la fois ses fonctionnalités et son design, il est disponible en deux versions de 64 Go Oui 128 Go et comprend, entre autres caractéristiques, un processeur offrant de meilleures performances, une caméra quadruple, une batterie longue durée à charge rapide et un écran plus grand.

A l’occasion de son coming-out, AliExpress a activé lors de ce mardi et mercredi 7 et 8 avril, le coupon MIFEST. Grâce à ce code, le Xiaomi Redmi Note 9S dispose d’un remise de 20 euros sur l’achat. Le téléphone peut être le vôtre dans un délai maximum de trois jours ouvrés, puisque le magasin garantit les expéditions depuis l’Espagne.

HAUTES PERFORMANCES SUR GRAND ÉCRAN ET CAMÉRA QUADRUPLE

Le logiciel du nouveau Xiaomi Redmi Note 9S intègre pour la première fois un processeur de la série Snapdragon 700: le Qualcomm Snapdragon 720G. C’est un système octa-core hautes performances jusqu’à 2,3 GHz et une mémoire intelligente améliorée de cinquième génération. En termes de capacité, le smartphone comprend un 4 Go ou 6 Go de RAM dans vos deux options ROM, 64 Go ou 128 Go, avec suffisamment d’espace pour stocker des fichiers, des photos, des vidéos ou des jeux. Cette capacité peut être étendre jusqu’à 512 Go Parce que le téléphone dispose de trois emplacements, deux pour une carte SIM et un pour une microSD.

L’une des caractéristiques les plus remarquables du nouveau terminal Xiaomi est son écran DotDisplay, qui fait également ses débuts sur un appareil Redmi Note. 6,67 pouces et Full HD, sa surface est de 91% par rapport au corps du téléphone, parfait pour une expérience d’immersion maximale. Cela permettra, par exemple, de profiter de tout contenu audiovisuel capturé avec votre tout nouveau caméra quad. Le système photographique arrière ajoute un appareil photo principal -48 MP, avec mode nuit et 4K-, un grand angle – de 8 MP et qui offre une vision 1,3 fois plus large -, un autre macro – de 5 MP – et un capteur de profondeur – de 2 MP et mode portrait -. La caméra frontale est de 16 MP.

CONCEPTION RENFORCÉE ET BATTERIE À CHARGE RAPIDE

L’esthétique est un autre des points en faveur du Redmi Note 9S. Le design du mobile est symétrique et son dos est en verre bombé 3D pour faciliter une meilleure prise en main et un plus grand confort et, à long terme, augmenter la résistance et la durabilité. Sur le côté du smartphone se trouve le capteur d’empreintes digitales, qui est combiné avec le bouton d’alimentation. Les deux sont placés de telle manière qu’ils s’adaptent parfaitement au pouce afin de réduire l’effort à chaque fois qu’il est destiné à être utilisé. La doublure du boîtier est également étanche aux éclaboussures. Au bas du téléphone se trouvent les prise casque –3,5 mm.– et le port USB –type C–.

Quant à la batterie, le mobile ajoute une batterie de grande capacité, de Charge rapide de 5020 mAh et 18 watts. Son autonomie garantit jusqu’à 147 heures de lecture de musique, 33 heures d’appels, 16 de navigation continue et 13 de jeux. Quelque chose d’essentiel pour votre usage quotidien, que vous soyez au travail, en voyage, à la maison ou dans la rue. Le chargeur, inclus dans l’achat, est de 22,5 watts. Le Xiaomi nouvellement lancé est disponible en trois couleurs – gris interstellaire, bleu aurore et blanc glacier. Et pour ceux qui en veulent toujours plus, la marque a créé un édition limitée de la série Redmi Note 9S pour fêter ses 10 ans: des appareils exclusifs 2020, personnalisés avec une sérigraphie spéciale commémorant la date de lancement.

