UNE ordinateur de jeu pour un peu plus de deux cents euros? Il vient de le lancer Xiaomi en Chine, et dispose de tout ce dont vous avez besoin pour pouvoir exécuter les titres les plus récents et les plus lourds tout en garantissant une expérience de qualité.

Il s’appelle Ningmei Soul G16 et est disponible en trois variantes: le Partager l’édition, le moins cher; Là Édition amusante, qui offre des performances légèrement meilleures; et le Profitez de l’édition, la variante supérieure.

Édition Partager Ningmei Soul G16 met en œuvre un Processeur AMD Ryzen 5 2600 supporté par 8 Go de RAM, une SSD de 180 Go et une carte graphique Radeon RX550 de 4 GO. Tout est installé sur la carte mère Asus Master Series A320 et enfermé dans un châssis d’aspect sportif équipé d’un panneau latéral transparent. Le prix? 1799 yuans, ce qui correspond à environ 220 € au taux de change actuel.

Là Édition amusante remplace la carte graphique par une Radeon RX590 de 8 Go, tandis que le SSD provient de 256 Go. Ningmei Soul G16 Profitez de l’éditionenfin, il ajoute à tout celui-ci 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Les prix sont respectivement de 2599 yuans et 2999 yuans, soit environ 320 € est 370 € au taux de change actuel.

Xiaomi imparable, continue de croître malgré la pandémie

pendant ce temps Xiaomi continue de croître malgré les nombreux inconvénients et la crise du marché provoqués par l’urgence sanitaire. Le premier semestre s’est terminé par un chiffre d’affaires de 103 milliards de RMB ed une croissance de + 7,9% par rapport à ce qui a été réalisé l’année dernière. Le bénéfice brut était d’environ 15,26 milliards de RMB, avec une croissance de +22,3%, Tandis que lebénéfice net ajusté non-IFRS était de 5,67 milliards de RMB, en baisse de 0,7%.

Ces résultats s’accompagnent de la réalisation d’une autre étape importante: Xiaomi entré dans le classement Fortune Global 500, un classement des 500 plus grandes entreprises du monde en fonction du chiffre d’affaires, au 422e rang.