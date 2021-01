Il s’agit de la deuxième génération de l’une des souris Bluetooth les plus populaires de Xiaomi.

Écrit par Christian Collado chez Xiaomi

Il Ma souris portable est devenu l’un des Accessoires Xiaomi pour PC le plus réussi. Depuis son lancement il y a quelques années, cette souris minimaliste avec un corps en aluminium ultra-léger a acquis une grande popularité en raison de son prix bas et de ses fonctionnalités. Pour cela, Xiaomi n’a pas hésité un instant à lancer la deuxième génération.

Via son site officiel chinois, la société a annoncé le lancement de la Ma souris sans fil portable 2, une version améliorée et renouvelée de son périphérique à succès, qui conserve l’essence du modèle d’origine.

My Portable Wireless Mouse 2, une souris ultra-légère et très bon marché

La souris, qui sera lancée en Chine dans un premier temps, arrive en deux finitions différentes: argent et noir. Les deux ont un corps en aluminium anodisé et ses boutons sont caoutchoutés pour que les clics soient plus silencieux et plus agréables.

Comprend également un nouveau commutateur qui offre la possibilité de basculer entre différents modes –4 au total– points par pouce –DPI– pour ajuster la sensibilité en fonction de la surface sur laquelle la souris est utilisée. Bien sûr, le Connectivité Bluetooth 4.2, et comprend ** Wi-Fi 2,4 GHz cela permet d’établir une connexion plus stable avec l’ordinateur.

En plus de cela, la Mi Portable Wireless Mouse 2 offre la possibilité de basculer rapidement entre plusieurs appareils connectés grâce à un bouton intégré à son corps. Et comme avec le modèle original, l’autonomie ne sera pas un problème grâce à ses piles AA qui lui permettront de fonctionner pendant environ un an.

Le prix de la souris sera de 12 $, un peu moins 10 euros selon le changement actuel. Pour l’instant, nous ne savons pas si Xiaomi envisage d’étendre la disponibilité de cet accessoire à d’autres régions au-delà de la Chine, bien qu’il soit très probable que tôt ou tard, il sera possible d’acheter la souris dans les principaux magasins d’importation.