Si vous êtes un amoureux de Pokémon et de Pikachu en particulier, ces nouveaux membres de la famille Xiaomi vous feront tomber amoureux.

Si nous parlons de Pokémon, celui qui viendra à l’esprit de presque tout le monde en premier est Pikachu. C’est très probablement le créature la plus emblématique de la célèbre saga japonaise, Il est le fidèle compagnon de Ash, son protagoniste, dès le premier chapitre.

Xiaomi est conscient du succès des Pokémon dans le monde, de l’amour que ses fans ont pour la petite souris électrique et, pourquoi pas le dire, de l’une des utilisations les plus courantes des powerbanks: fournir plus d’heures de batterie pour jouer à Pokémon ALLER.

Un exemple qui a du sens est la banque d’alimentation avec laquelle l’entreprise vient de se lancer. Pikachu en tant que protagoniste. Pouvez-vous imaginer un Journée communautaire avec des centaines de personnes équipées de cette batterie portable? Je fais vraiment.

Tons jaunes et Pikachu souriant bien représentés

La marque chinoise a lancé différentes versions de ses banques d’alimentation bien connues et celle de Pikachu est la dernière. Créée à la suite de l’union entre Xiaomi et Baoke Dream, la Mi Power Bank 3 Pikachu Edition aura Capacité de 10000 mAh, prise en charge de deux charges en même temps de 18W de puissance et de deux ports d’entrée, un micro-USB et un USB-C.

Pour la recharge complète prendra environ 4 heures.

En outre, cette nouvelle batterie portable comprend un support de charge à faible courant, ce qui permettra de recharger des appareils moins puissants comme le Mi Band ou des écouteurs, entre autres.

Toute une gamme de produits dédiés

Ce n’est pas la première fois que Xiaomi nous surprend avec une gamme de produits dédiés à Pikachu. Il y a quelques mois, nous avons déjà vu dans votre magasin Youpin, un kit de recharge de marque Anker.

Maintenant, avec cette banque de puissance, la marque asiatique a lancé 5 autres produits avec l’image de Pikachu en tant que protagoniste: le casque Mi AirDots Pro 2S, la valise Mi, l’imprimante Mijia et un sac à dos avec le visage brodé en tissu du fidèle compagnon d’Ash.