Xiaomi Mi 10 Lite vs POCO X3, quel est le meilleur?

Nous comparons deux des téléphones Xiaomi milieu de gamme les plus populaires: Mi 10 Lite vs POCO X3 NFC.

Écrit par Christian Collado chez Xiaomi

Saturé, étendu et déroutant: trois adjectifs qui définissent parfaitement le catalogue mobile de Xiaomi, de plus en plus plein d’appareils avec des caractéristiques et des prix similaires, ce qui rend de plus en plus difficile le choix d’une option.

C’est pourquoi nous avons proposé ces dernières semaines comparez certains des modèles mobiles Xiaomi le plus similaire que nous pouvons trouver. Aujourd’hui, c’est au tour de deux des mobiles de milieu de gamme les plus récents et les plus populaires de la société, le Xiaomi Mi 10 Lite et le POCO X3 NFC.

Design et affichage: similaires, mais différents

Pour chacun de ces deux modèles, Xiaomi a opté pour suivre un chemin légèrement différent concernant la conception.

Dans les deux cas, nous sommes avant Bornes en aluminium avec un dos en plastique brillant, qui abrite un système de caméra dans un format quelque peu différent dans chaque cas.

Ses dimensions sont similaires, avec plus de 16 centimètres de haut dans les deux cas, et des poids de 192 et 215 grammes dans le cas du Mi 10 Lite et du POCO X3 respectivement. On parle donc de deux assez gros téléphones.

Cette grande taille est principalement due à sa 6,57 et 6,67 pouces diagonale pour le Mi 10 Lite et le POCO X3 respectivement. Dans les deux cas, on parle d’écrans avec Résolution Full HD + et avec une découpe qui abrite la caméra frontale – encoche dans le Mi 10 Lite, et un trou dans le POCO -.

Mais il y a une grande différence en termes de technologie utilisée pour construire les écrans. Celui du Mi 10 Lite utilise Technologie AMOLED, qui offre des niveaux de contraste et de luminosité supérieurs à ceux du POCO. Cependant, contrairement au Mi 10 Lite, le POCO X3 se distingue par la douceur de son écran grâce à un taux de rafraîchissement de 120 Hz, deux fois celui de son parent de la série Mi 10.

Pour cette raison, il est difficile de choisir un gagnant clair en ce qui concerne l’écran: bien que le Mi 10 Lite offre une qualité d’image légèrement supérieure, la fluidité et la douceur supplémentaires apportées par 120 Hz sont tout simplement addictives.

Caméras: quatre caméras sur les deux, plus de résolution pour le POCO

La formule utilisée par Xiaomi lors du développement des caméras pour ces deux téléphones est également similaire: quatre capteurs donnent vie au système principal de chacun des terminaux, bien que chacun avec une configuration différente.

Le Mi 10 Lite intègre un appareil photo principal avec un 48 mégapixels plus que prouvé, soutenu par un capteur avec un objectif ultra-large de 8 mégapixels. Au lieu de cela, le POCO parie sur un Capteur principal de 64 mégapixels et une caméra ultra grand angle qui augmente sa résolution à 13 mégapixels. Dans les deux cas, les capteurs macro et profondeur de 2 mégapixels chacun ne manquent pas.

Sur le papier, les différences de résolution sont claires. Cependant, au quotidien, nous rencontrons deux très bons appareils photo capable d’offrir des résultats très dignes compte tenu de la portée à laquelle correspondent les téléphones. Sur la base de nos tests, oui, nous pensons que le Mi 10 Lite est un cran au dessus du POCO X3 en termes de traitement d’image et de photographie de nuit.

En ce qui concerne les selfies, le POCO se distingue à nouveau par une résolution supplémentaire –20 vs 16 mégapixels–, qui ce n’est pas une avance concernant la qualité d’image: les deux caméras sont assez bonnes pour capturer des autoportraits de haute qualité dans la plupart des situations.

Batterie et performances: un gagnant dans chaque catégorie

Selon que vous en cherchez un autonomie scandaleuse ou performances de premier ordre, vous devrez peut-être opter pour l’un ou l’autre modèle.

Et c’est que le POCO X3, bien qu’il ait un processeur moins puissant que celui du Mi 10 Lite, intègre un Batterie de 5260 mAh, une véritable bête qui fait paraître petite la batterie de 4160 mAh du Mi 10 Lite. De plus, le POCO dispose d’un technologie de charge rapide cela admet une puissance plus élevée –33W– que celle intégrée dans le Mi 10 Lite –20W–.

La différence d’autonomie c’est très perceptible au quotidien, le POCO X3 étant capable de endurer les deux jours d’utilisation à peine ébouriffé. Le Mi 10 Lite, bien qu’il soit pleinement conforme à cet égard, est clairement derrière son cousin germain.

Mais quand il s’agit de capacités de compression des appareils, le meilleur processeur du Mi 10 Lite peut vous offrir une meilleure expérience que le POCO, grâce à une puissance graphique supplémentaire dont la plupart des joueurs profiteront sans aucun doute.

Processeur et mémoire: un cœur Snapdragon de génération différente

En parlant de performance, voyons voir quels sont les moteurs qui donnent vie à chaque modèle. Le POCO X3 monte le Snapdragon 732G, une évolution du Snapdragon 730 monté sur des terminaux tels que le Google Pixel 4a, clairement orienté vers le milieu de gamme.

D’autre part, le Mi 10 Lite opte pour le Snapdragon 765G, une puce plus puissante et avancée, que nous avons récemment vue dans des terminaux aussi leaders que le Google Pixel 5 ou le LG Wing.

Il y a aussi quelques différences en matière de mémoire: le Mon 10 Lite arrive avec 8 Go de RAM, tandis que POCO est plus facile à trouver dans votre Configuration de 6 Go de RAM. Dans les deux cas, oui, il est possible d’acheter des versions de 64 ou 128 Go UFS 2.1, bien que seul le POCO X3 donne la possibilité d’étendre son stockage par microSD.

Connectivité: 5G uniquement pour l’un des modèles

Il y a une raison pour laquelle le POCO ne porte pas le nom de famille 5G comme le modèle de la série Mi 10: Le Mi 10 Lite est l’un des premiers mobiles Xiaomi milieu de gamme avec une connectivité 5G, grâce au processeur Snapdragon 765G.

Par conséquent, nous parlons d’un terminal mieux préparé pour l’avenir, car contrairement au POCO, il donnera la possibilité accéder à de nouveaux réseaux téléphoniques dont le déploiement a déjà commencé dans une grande partie des pays du monde.

Sinon, les deux terminaux ont NFC multifonction, USB Type C, émetteur IR, Bluetooth 5.1 et radio FM.

Autres caractéristiques

En plus de tous les changements déjà examinés, il existe des différences entre les deux modèles, l’une des plus évidentes étant la position et type de lecteur d’empreintes digitales utilisé.

Le Mi 10 Lite, grâce à son écran AMOLED, peut se permettre cachez le capteur sous la vitre avant, de sorte que le lecteur est caché de la vue. Le POCO, d’autre part, amène ce capteur à un de ses côtés, où il partage la position avec le bouton d’alimentation du téléphone.

A cela il faut ajouter qu’aujourd’hui, Le Xiaomi Mi 10 Lite a déjà été mis à jour vers Android 11 avec MIUI 12, tandis que le POCO X3 devra encore attendre un peu. Dans tous les cas, les deux modèles devraient bénéficier d’un support similaire pour les mises à jour.

Xiaomi Mi 10 Lite vs POCO X3, quel est le meilleur?

Le moment de vérité est venu: vous envisagez d’acheter l’un de ces deux modèles, mais vous ne savez pas lequel. À ce point, les différences entre le Mi 10 Lite et le POCO X3 NFC devrait déjà être clair, et il n’est pas difficile de penser que le Mi 10 Lite est un modèle légèrement supérieur dans des aspects tels que l’écran – quoique avec des nuances -, le design, les performances ou la connectivité.

Bien sûr, vous devez également tenir compte du fait qu’il s’agit d’un modèle plus cher, Puisqu’il peut être trouvé à un prix d’environ 330 euros, environ 100 euros de plus que le POCO X3 dans sa variante avec 128 Go de stockage.

De ce qu’il n’y a aucun doute, c’est que Xiaomi a créé un monstre avec son POCO X3, car le rapport spécifications-prix de ce terminal fait que tout autre milieu de gamme du marché semble cher compte tenu de tout ce que ce modèle offre, et si vous le choisissez, sachez que vous ne vous tromperez pas.