Xiaomi a été le premier à avoir son haut de gamme prêt pour 2021, annonçant hier le Xiaomi Mi 11, le premier avec Snapdragon 888. Ce haut de gamme arrive techniquement – quoique de peu – la même année que son prédécesseur, le Xiaomi Mi 10 et, du moins pour le moment, en version unique puisqu’il n’y a pas de modèle Pro comme il y en avait en février.

Au cours des dix mois environ qui séparent ces deux générations, Xiaomi a apporté quelques ajustements et améliorations à son haut de gamme au-delà du simple retrait du chargeur de la boîte. C’est tout ce qui a changé du Xiaomi Mi 10 au Xiaomi Mi 11.

Écran plus grand avec une résolution plus élevée

L’écran est l’un des principaux protagonistes du Xiaomi Mi 11, occupant pratiquement tout son front à l’aide des bords incurvés. En disposition, il ne diffère pas beaucoup de l’approche de l’écran du Xiaomi Mi 10 – bords incurvés, caméra perforée dans un coin – bien que la diagonale augmente, légèrement, au 6,81 pouces.

C’est un changement imperceptible et qui n’est pas non plus visible dans la taille totale du terminal, juste 2 millimètres plus haut que le Xiaomi Mi 10, un peu moins large, avec moins d’épaisseur et un peu plus léger.

Les changements les plus importants apportés à l’écran se trouvent à l’intérieur, à savoir que le panneau AMOLED a une résolution de 2K, ce qui porte le panneau à 515 ppp. Le rafraîchissement de l’écran se développe également, étant de jusqu’à 120 Hz et avec une fréquence d’échantillonnage tactile record de 480 Hz. Le Xiaomi Mi 10 avait pour sa part un écran FHD + AMOLED de 6,67 “à 90 Hz.

Au revoir, capteur bokeh

Dans les caméras, le Xiaomi Mi 11 maintient la même caméra frontale de 20 mégapixels perforé sur l’écran que son prédécesseur, bien qu’il comporte des modifications intéressantes à l’arrière.

Derrière, le Xiaomi Mi 11 change complètement le design, qui va du montage de quatre objectifs dans une colonne à un module dodu, dans un coin et avec trois objectifs. Il y a peu de changement dans l’objectif principal 108 MP et le grand angle 13 MP, mais le capteur bokeh disparaît et le capteur macro augmente la résolution à 5 mégapixels, le doublage fonctionne comme téléobjectif.

Moins de batterie, mais une charge plus rapide

Bien sûr, le Xiaomi Mi 11 est plus puissant que son prédécesseur, sautant d’une génération de puissance (ou deux, si l’on compte le Snapdragon 865+): du Snapdragon 865 au Snapdragon 888, 5 nm et avec huit cœurs jusqu’à 2,84 GHz Dans la mémoire il n’y a pas de changement, avec 8 ou 12 Go de LPDDR5, mais le stockage -128 ou 256 Go- est maintenant UFS 3.1 au lieu de UFS 3.0.

Dans la capacité de la batterie, quelques mAh sont perdus dans le changement de génération, ayant 4 600 mAh par rapport aux 4780 mAh du Xiaomi Mi 10. En contrepartie, la charge rapide augmente le matos, de 30W à 55W avec câble et de 30W à 50W sans lui.

D’autres changements notables concernent la connectivité, prenant désormais en charge Bluetooth 5.2, le son signé par Harman / Kardon ou le fait que le capteur d’empreintes digitales sous le l’affichage double les fonctions d’un compteur d’impulsions, quelque chose qui n’était pas présent dans la version précédente.

Tableau de comparaison

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 11

écran

AMOLED 6,67 ”

Full HD +

90 Hz

AMOLED 6,81 “

2K

120 Hz

Panneau tactile 480 Hz

Dimensions et poids

162,6 x 74,8 x 8,96 mm

208 grammes

164,3 x 74,6 x 8,06 mm

196 g.

Processeur

Snapdragon 865

Snapdragon 888

RAM

8/12 Go

LPDDR5

8/12 Go

LPDDR5

Espace de rangement

128/256 Go

UFS 3.0

128/256 Go

UFS 3.1

Caméra frontale

20 MP f / 2.0

20 MP

Caméra arrière

108 MP f / 1.7

13 MP f / 2,2 UGA

Macro 2 MP f / 2.4

2 MP f / 2,4 bokeh

108 MP f / 1,85

13 MP f / 2,4 UGA

Macro / téléobjectif 5 MP

Tambours

4 780 mAh

Charge rapide 30W

Chargement sans fil de 30 W

Charge sans fil inversée 10 W

4 600 mAh

Charge rapide de 55 W

Charge sans fil de 50 W

Charge sans fil inversée 10 W

Système opératif

Android 10

MIUI 11

Android 11

MIUI 12.5

Connectivité

5G SA / NSA

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.1

Double GPS

NFC

USB-C

Infrarouge

5G SA / NSA

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

Double GPS

NFC

USB-C

Infrarouge

Autres

Capteur d’empreintes digitales sur l’écran

Capteur d’empreintes digitales sur l’écran qui mesure également le pouls

Son Harman / Kardon

Prix ​​de départ

À partir de 799 euros

À déterminer (à partir de 500 euros pour changer)