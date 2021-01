En septembre 2020, nous connaissions le Xiaomi Mi 10T Lite, le modèle le moins cher de la série Xiaomi Mi 10T, une alternative haut de gamme pour l’année. Déjà en 2021, Xiaomi change la lettre, change le “Lite” et le relance comme le nouveau Xiaomi Mi 10i, avec quelques ajustements en cours de route.

Le Xiaomi Mi 10i est un mobile dans la ligne fine qui sépare le milieu de gamme du haut de gamme, avec Snapdragon 750G, un écran 120 Hz et une caméra qui a gagné en résolution, ayant maintenant un Capteur principal de 108 mégapixels.

Fiche technique Xiaomi Mi 10i

Xiaomi Mi 10i

écran

IPS 6,67 “

Full HD +

120 Hz

Réponse tactile de 240 Hz

Dimensions et poids

165,38 x 76,8 x 9 mm

214,5 g

Processeur

Muflier 750G

RAM

6/8 Go

Espace de rangement

128 Go

Caméra frontale

16 MP f / 2,45

Caméra arrière

108 MP f / 1,75

8 MP f / 2,2 UGA

Macro 2 MP

Bokeh de 2 MP

Tambours

4820 mAh

Charge rapide de 33 W

Système opératif

MIUI

Android

Connectivité

5G

Wifi

Bluetooth

USB-C

Infrarouge

NFC

Minijack

Autres

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Haut-parleurs stéréo

Verre Corning Gorilla 5

Prix

À partir de 245 euros pour changer

108 MP et un design un peu comme le POCO X3

Avec autant de marques et de sous-marques issues des mêmes usines, il est courant d’avoir un sentiment de déjà-vu lors de l’apprentissage de nouveaux terminaux, similaires aux anciens terminaux. Le Xiaomi Mi 10i est presque identique au Xiaomi Mi 10T Lite, qui à son tour était très similaire au POCO X3 NFC, du moins dans son apparence.

Le Xiaomi Mi 10i partage donc cette parenté, avec la même approche de écran perforé et module pour caméras horizontales. Selon Xiaomi, la lettre du Xiaomi Mi 10T Lite est devenue le «i», de l’Inde, étant une version pour l’Inde, optimisée pour l’Inde et fabriquée là-bas.

Ces changements ne sont pas de trop. La principale différence entre le Xiaomi Mi 10i et le Xiaomi Mi 10T Lite réside dans l’appareil photo, qui était de 64 + 8 + 2 + 2 MP sur le Xiaomi Mi 10T Lite et est de 108 mégapixels sur le Xiaomi Mi 10i. Les trois autres capteurs restent les mêmes: un capteur grand angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 2 mégapixels et un quatrième capteur bokeh, également de 2 mégapixels.

À l’avant, le Xiaomi Mi 10i intègre la caméra frontale dans un trou de l’écran centré. C’est un capteur de 16 mégapixels avec une ouverture de f / 2,45 qui a quelques atouts dans sa manche que nous avons vus dans d’autres terminaux, avec deux modes d’enregistrement (en utilisant les deux caméras) ou vidéos timelapse avec la caméra frontale.

Écran 120 Hz et Snapdragon 750G

Les autres sections du Xiaomi Mi 10i restent les mêmes que celles du Xiaomi Mi 10T Lite, comme l’écran. Nous sommes confrontés à un panneau LCD IPS de 6,67 pouces de diagonale, une résolution Full HD + et avec un soda qui atteint 120 Hz. La réponse tactile dépasse également les 60 Hz standard, atteignant 240 Hz.

L’alimentation est fournie par Muflier 750G, qui s’associe au modem 5G de Qualcomm pour apporter la dernière connectivité au terminal. Une autre différence entre ce Xiaomi Mi 10i est qu’il n’y a pas de version avec 64 Go de stockage: il commence par 128 Go. La RAM est disponible en deux variantes: 6 Go et 8 Go.

Quant à la batterie, le jeu de la Capacité de 4820 mAh, avec prise en charge d’une charge rapide de 33W, avec le chargeur rapide inclus dans la boîte. Le terminal dispose de haut-parleurs stéréo et est bien approvisionné en connectivité, avec NFC, minijack, infrarouge et le lecteur d’empreintes digitales sur l’un des côtés.

Versions et prix du Xiaomi Mi 10i

Xiaomi a présenté le Xiaomi Mi 10i comme une version exclusive pour l’Inde, bien que le temps nous dira s’il finira par être vendu dans d’autres régions sous ce nom ou un autre. Là il sera possible d’acheter prochainement dans les couleurs Pacific Sunrise, noir et bleu et ces versions:

Xiaomi Mi 10i 6 + 128 Go: 21 999 roupies indiennes, 245 euros au change.

Xiaomi Mi 10i 8 + 128 Go: 23 999 roupies indiennes, 267 euros à changer.

Plus d’informations | Xiaomi