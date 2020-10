Vendredi arrive et avec lui viennent nos Offres de Chasse, notre section dans laquelle nous rassemblons les meilleures offres sur les mobiles et les accessoires. Les offres d’aujourd’hui sont plutôt juteuses, avec des remises importantes sur les terminaux pour les gammes d’entrée et moyenne et haute: toutes sortes de produits pour toutes sortes de poches.

Voyons voir alors les meilleures offres sur Xiaomi, Samsung, iPhone et bien plus encore, vous pouvez donc économiser une bonne somme d’argent sur vos achats.

Xiaomi Mi 10T Lite: le Xiaomi Mi 10T Lite est le frère jumeau du POCO X3, mais il est livré avec un meilleur processeur et une meilleure connectivité 5G. Plus précisément, il possède le Snapdragon 750G, une plate-forme Qualcomm assez nouvelle qui est accompagnée de 6 Go de RAM et de 64 Go de mémoire interne. Le panel a un taux de rafraîchissement de 120 Hz et, en termes de rapport qualité-prix, c’est l’une des meilleures options sur le marché. Vous pouvez l’acheter pour 249 euros sur Amazon.

iPhone 11: l’iPhone 11 est toujours l’un des meilleurs téléphones haut de gamme du marché, en plus d’avoir une excellente batterie, un système de caméra incroyable et d’excellentes performances. Il peut être acheté pour 669 euros sur Amazon, un prix moyen haut de gamme pour un terminal spectaculaire.

iPhone XRMalgré un peu plus de temps, l’iPhone XR reste une alternative à considérer. Il est mis à jour vers iOS 14, il dispose d’un appareil photo spectaculaire et le niveau de performance n’a pas grand chose à envier au haut de gamme actuel. Vous pouvez l’obtenir pour 549 euros, très peu d’argent pour un terminal de ces caractéristiques.

Samsung Galaxy S10 Lite: un mobile avec le Snapdragon 855 et un écran Super AMOLED spectaculaire. Le S10 Lite n’est pas le mobile le plus actuel de la marque, mais pour seulement 429 euros il méritait certainement d’entrer dans la compilation d’aujourd’hui.

OPPO A52: l’un des plus beaux milieu de gamme du moment. L’OPPO A52 est en vente pour seulement 179 euros, un prix très bas pour un terminal avec caméra quad, batterie de 5000 mAh et un processeur Qualcomm de milieu de gamme. Une bonne affaire pour ceux qui veulent une alternative différente aux marques traditionnelles.

Samsung Galaxy M51: et en parlant de marques traditionnelles, ça arrive le mobile de 7 000 mAh. Le Samsung Galaxy M51 est le terminal avec la plus grosse batterie du milieu de gamme et un écran Super AMOLED est livré avec quatre caméras, un petit trou dans l’écran et un prix spectaculaire. Il en coûte 329 euros sur Amazon.

Smartphone FHD + de 6,7 po Galaxy M51 de Samsung | Mobile gratuit | Batterie 7000 mAh et charge rapide – Blanc [Versión española] [Exclusivo Amazon]

Samsung Galaxy S20 +: le Galaxy S20 + est l’un des meilleurs téléphones haut de gamme de l’année, avec un écran Quad HD + de 6,7 pouces et 120Hz, une bonne batterie, un processeur assez puissant et un prix qui tombe en dessous de 1000 euros à 619 euros. Prix ​​de démolition réel pour un mobile de la plus haute gamme.

TCL 10 Pro: l’un des plus différents de la compilation. Le TCL 10 Pro est un très bon téléphone, avec un panneau NXTVISION, 128 Go de mémoire interne, 4500 mAh pour sa batterie et quatre caméras. Bas de 449 euros à 299 euros, offre assez attractive pour un mobile très différent.

Amazfit GTS: l’Amazfit GTS est à 109 euros sur Amazon. C’est une montre avec un design presque identique à l’Apple Watch, une batterie d’une semaine, de nombreuses fonctions sportives et une surveillance de tout ce dont vous avez besoin pour faire du sport.

Montre Huawei GT2 Sport: de 239 euros à 143 euros seulement. Excellente offre pour Huawei Watch GT2 de Huawei, une superbe montre de sport qui ne manque de rien.

