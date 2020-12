Vous ne pourrez pas résister à cet écran et à cette puissance excessive.

Écrit par JuanMi Guirado dans Offres

Si je devais choisir le Mobiles de l’année en vedette, ce Xiaomi Mi 10T serait l’un d’entre eux et occuperait presque la zone la plus élevée de la liste. Aujourd’hui, nous avons un baisse significative des prix, car il passe de 499 à 412 euros en vente sur Banggood. Le magasin mondial de confiance a déclassé plusieurs produits Xiaomi et ce Noël jette la maison par la fenêtre.

Le mobile le plus équilibré de Xiaomi

Nous avons devant nous l’un des meilleurs mobiles de l’année, sans atteindre le sommet de Xiaomi qui serait occupé par le Mi 10T Pro ou le Mi 10 Ultra. Mais nous sommes peut-être confrontés à l’un des 3 meilleurs terminaux Android de 2020.

Ce Xiaomi Mi 10T arrive avec le processeur le plus puissant avec le Snapdragon 865, accompagné de 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne. De plus, son affichage spectaculaire de 6,67 pouces Full HD + et taux de rafraîchissement de 144 Hz cela retournera votre cœur. Votre batterie a 5000 mAh avec charge rapide et a Connectivité NFC pour les paiements sans contact.

En revanche, si vous aimez prendre des photos, ce Mi 10T monte un triple caméra arrière de 64, 13 et 5 mégapixels signés Sony, Samsung et Omnivision. Un mélange qui vous aidera à boire la meilleure décision d’achat.

