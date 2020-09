Une fuite nous a permis de confirmer à la fois la conception et les spécifications et le prix du Xiaomi Mi 10T Pro, un smartphone haut de gamme qui maintiendra son engagement pour une façade tout écran et qui, comme prévu, sera équipé d’un SoC Snapdragon 865.

Sur le devant, nous voyons des bords très contenus et un encoche en forme de petite île flottante, où la caméra est intégrée. Le dos révèle un espace rectangulaire où trois caméras au total sont installées, même si à première vue elles semblent en avoir quatre. Les lignes du terminal conservent le format arrondi classique que nous avons déjà vu dans d’autres modèles de la société chinoise, donc en général, nous pouvons dire qu’il n’y a pas de surprises.

En ce qui concerne la qualité de fabrication, tout semble indiquer que le Xiaomi Mi 10T Pro sera fabriqué en métal et verre, une combinaison de matériaux typiques des smartphones haut de gamme qui leur confère une finition haut de gamme, même si elle a une contrepartie claire, à savoir qu’elle augmente considérablement les coûts de production, et donc le prix de vente.

Spécifications et prix du Xiaomi Mi 10T Pro

Nous sommes déjà clairs sur tous les détails que le Xiaomi Mi 10T Pro présente à l’extérieur, nous sommes donc prêts à jeter un coup d’œil à son Composants.

Écran IPS de 6,67 pouces avec une résolution de 2340 x 1080 pixels avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

SoC Snapdragon 865 avec processeur à huit cœurs et processeur graphique Adreno 650.

8 Go de RAM.

Capacité de stockage de 128 Go à 256 Go.

Caméras arrière: capteur principal 108 MP, grand angle 20 MP et téléobjectif 8 MP.

Caméra frontale 20 MP.

Batterie de 5000 mAh avec recharge rapide.

Lecteur d’empreintes digitales intégré sur le côté.

Connectivité 5G.

Android 10 en tant que système d’exploitation avec la couche MIUI 12.

Nous ne savons pas ce qui a conduit Xiaomi utilisez le SoC Snapdragon 865 au lieu du SoC Snapdragon 865+. Cela est peut-être lié au coût des deux puces, c’est-à-dire que la société chinoise a peut-être décidé d’utiliser la première car elle est plus abordable, et cela lui permet de maintenir un peu plus bas le prix de vente du Xiaomi Mi 10T Pro, mais elle peut aussi qui a voulu nettoyer le stock, sans plus tarder.

Le Xiaomi Mi 10T Pro est brièvement apparu sur Amazon Espagne avec un prix de 640 euros dans sa configuration avec 8 Go de RAM et 128 Go de capacité de stockage. La version avec 8 Go de RAM et 256 Go de capacité de stockage sera d’environ 670-680 euros.

Avec cette version viendra le Xiaomi Mi 10T, qui conservera le SoC Snapdragon 865 et la plupart des spécifications de son frère aîné, mais réduira certains aspects pour offrir un prix inférieur. Parmi ses différences les plus importantes, nous pouvons souligner la réduction de la RAM à 6 Go et l’utilisation d’un capteur 64 MP dans l’ensemble des caméras arrière. En Espagne, il a également été aperçu avec un prix de 550 euros.