Offres mobiles

Xiaomi Redmi 9: l’un des téléphones Xiaomi les plus abordables, à un prix ridicule. Le Redmi 9 peut être acheté sur Aliexpress pour seulement 100 euros avec expédition depuis l’Espagne. Tant que les conditions météorologiques le permettent, il devrait arriver chez vous dans quelques jours. C’est un mobile avec un bon design, une connectivité NFC et une batterie spectaculaire.

OPPO Trouver X2 Pro: l’OPPO Find X2 Pro continue d’être l’un des téléphones les plus spectaculaires du moment. Il est sorti à plus de 1000 euros, mais il peut déjà être acheté pour 755 euros sur Aliexpress. C’est un prix avantageux pour un mobile avec un écran, une caméra et des performances spectaculaires.

Xiaomi Mi 10T Lite: petite remise pour le Mi 10T Lite, le frère aîné du POCO X3. C’est sur Amazon à 309 euros. C’est un mobile avec très bon appareil photo, écran AMOLED avec taux de rafraîchissement de 120 Hz et, plus important encore, pour beaucoup: une connectivité 5G complète. Un excellent prix pour un appareil conçu pour durer.

Xiaomi Mi 10T Lite 6 + 128 Go

Xiaomi Mi 10T: Encore plus spectaculaire est le Xiaomi Mi 10T, un mobile avec le Snapdragon 865 et un écran qui se rafraîchit à 144Hz. Dans ce cas, on le trouve pour 409,88 euros, un prix milieu de gamme pour une bête qui frôle la plus haute gamme. Le système de caméra est assez complet et la batterie est de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W.

OPPO A73 5G: peu de mobiles 5G sont moins chers. L’OPPO A73 5G est un terminal avec écran AMOLED, connectivité 5G, triple caméra et charge rapide. Le tout pour seulement 247 euros sur Amazon, un prix spectaculaire pour un terminal capable de tout.

OPPO A53S: une autre des grandes reprises de l’année dernière. L’OPPO A53S est un mobile avec Batterie de 5000 mAh et taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il dispose d’un processeur Qualcomm et d’une mémoire interne de 128 Go. Il en coûte 174 euros, un chiffre très bas pour une si bonne configuration matérielle.

Motorola Moto G 5 Plus: Il est sorti à un prix assez élevé, mais pour 279 euros le Motorola Moto G 5 Plus est une bonne affaire. Processeur Qualcomm Snapdragon 765G avec connectivité 5G, écran 6,7 pouces, batterie 5000mAh, système quad caméra … Il ne manque de rien.

POCO X3 NFC: nous avons terminé la compilation d’aujourd’hui avec un classique, le POCO X3. Vous pouvez l’obtenir sur Amazon pour 221,99 euros, un super prix pour la version 6 + 128 Go. C’est un mobile complet, avec une excellente batterie, un bon appareil photo et un tout nouveau processeur Qualcomm.

Offres sur les accessoires

Montre Huawei Fit: la Huawei Watch Fit passe de 129 euros à 99 euros. C’est un hybride entre smartwatch et bracelet, bien que ses fonctions soient celles d’une montre intelligente. Excellent prix pour un appareil idéal pour les athlètes.

Huawei Watch GT 2e Sport – Écran Smartwatch AMOLED 1,39 pouces, 2 semaines de batterie, GPS, Couleur Noir (Graphite Black) 46 mm

Montre Huawei GT2e SportUne autre bonne affaire pour la GT2e de Huawei, qui passe de près de 200 euros à seulement 109 euros. Le design est spectaculaire et la batterie dure deux semaines, donc on ne peut pas demander plus de cette affaire.

Xiaomi Mi Band 5: le Mi Band 5 passe de près de 40 euros à 30 euros cloué. Un super prix pour l’un des bracelets les plus populaires du moment.

