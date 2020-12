Xiaomi Mi 11 est la grande bombe de l’industrie des smartphones pour clôturer 2020. Un vrai ‘concombre’ qui vient de présenter à la firme chinoise une place de choix pour le nouveau superchipset Qualcomm, le Snapdragon 888; un écran d’une luminosité et d’une résolution impressionnantes; Mémoire LPDDR5 ou recharge sans fil de 50 watts pour ne citer que quelques-unes de ses nouveautés.

Xiaomi n’a pas voulu attendre la nouvelle année pour présenter son nouveau haut de gamme dans les smartphones. Et ce Xiaomi Mi 11 est vraiment impressionnant, ce qui sera sûrement un coup de pouce supplémentaire pour les ventes d’une entreprise qui au dernier trimestre a été placée au troisième rang mondial parmi les fabricants, avec la meilleure performance de tous les grands, en hausse de 34% d’une année sur l’autre. , dépassant Apple et coupant les distances face à un Huawei en pleine chute.

Xiaomi Mi 11 a été cité par Qualcomm dans la présentation de ses nouvelles solutions pour 2021, il n’est donc pas surprenant qu’il soit le premier smartphone à arriver sur le marché avec le Snapdragon 888. Au-delà de l’Apple Ax et de ce que Samsung peut réaliser avec l’Exynos 2100 qui sortira dans le Galaxy S21, le chipset Qualcomm est le plus puissant qui aujourd’hui peut être monté sur un téléphone intelligent.

Le nouveau de Xiaomi présente d’autres innovations dans le matériel interne tel que la RAM LPDDR5 à 3 200 MHz. Le stockage est également couvert par l’interface la plus rapide disponible, UFS 3.1. Bien que le design soit conforme à ce que l’on voit dans le Xiaomi Mi 10T, sa construction et ses finitions sont de qualité avec un cadre en aluminium, un verre antireflet givré et une protection avec la dernière version de Corning Gorilla Glass Victus.

L’écran suit la ligne premium (mais vraiment) à travers un panneau AMOLED 6,81 pouces et impressionnante résolution native Quad HD + pour 3200 x 1440 pixels. Le terminal offre l’un des écrans les plus lumineux dont on puisse se souvenir dans un téléphone, une luminosité maximale de 1 500 lentes qui sera un délice pour une utilisation en extérieur avec beaucoup de lumière. Son taux de rafraîchissement est de 120 Hz et son échantillonnage tactile de 480 Hz. Sur papier: un «pantallón».

Le système de caméra est également à un bon niveau. L’arrière a trois capteurs dirigés par une caméra principale 108MP Sony avec technologie OIS et Super Pixel, plus un autre capteur ultra-large de 13 MP avec un champ de vision de 123 degrés et un troisième «télémacro» de 5 MP. La caméra frontale mesure 20 mégapixels et prend également en charge Super Pixel.

Pour le son, Xiaomi monte des haut-parleurs stéréo Harman / Kardon avec certification Hi-Res Audio. Le téléphone prend en charge la charge rapide filaire de 55 W, Charge sans fil rapide de 50 W et charge sans fil inversée de 10 W au cas où vous souhaiteriez utiliser la batterie de 4600 mAh du Mi 11 pour charger d’autres appareils lors de vos déplacements. Bien entendu, les éléments de connectivité les plus avancés tels que la 5G ou le Wi-Fi 6 ne manquent pas.

Xiaomi Mi 11: spécifications

Système opératif

Android 10 personnalisé avec MIUI 10

écran

AMOLED incurvé. Verre Corning Gorilla Victus

Taux de rafraîchissement de 120 Hz et échantillonnage tactile de 480 Hz

Contraste 5.000.000: 1 (typ)

Luminosité de 900 à 1500 nits

Profondeur de couleur de 10 bits. Verre Victus HDR 10+ Corning Gorilla

Résolution

WQHD + 3200 x 1440 pixels – Rapport d’aspect 20: 9

Chipset

Qualcomm Snapdragon 888

Mémoire

8 à 12 Go de RAM LPDDR5

Espace de rangement

128 à 256 Go UFS 3.1

Caméra frontale

20, F2.4

Caméra arrière

Configuration triple:

108 MP, F1.85, OIS

· 13 MP, grand angle F2.4

Télémacro 5 MP, F2.4

Connectivité

5G / 4G LTE / 3G / 2G. Wi-Fi 6, Bluetooth, NFC, USB-C

Tambours

4600 mAh avec charge rapide de 55 W et sans fil 50 W

Dimensions

164,3 mm x 74,6 mm x 8,06 mm – 196 g



Versions et prix

Xiaomi Mi 11 est disponible en Chine dans différentes finitions de couleurs et dans une version spéciale en cuir vegan, avec Android 10 et MIUI 12.5, dans trois configurations matérielles aux prix suivants:

8 Go de RAM / 128 Go de stockage pour RMB 3999 (environ 610 dollars) 8 Go de RAM / 256 Go de stockage pour RMB 4299 (environ 660 $) 12 Go de RAM / 256 Go de stockage pour RMB 4699 (environ 720 $)

Bon prix pour ce qui offre un vrai haut de gamme, mais il faudra attendre pour connaître les prix pour le marché international.

Et le chargeur?

Comme nous vous prévoyons, le Xiaomi Mi 11 Fourni de base sans chargeur. Une stratégie qu’Apple a commencée avec l’iPhone 12 et qui sera inévitablement suivie par le reste des plus grands de l’industrie. À mon avis, il est justifié de réduire le problème très grave des déchets électroniques, mais à condition que cela finisse également par présenter des avantages pour le consommateur tels que la réduction du prix de vente. Même si c’est minime.

Xiaomi adopte une stratégie aussi singulière qu’étrange. En plus de la version standard (sans chargeur), il existe une autre version qui comprend un chargeur de câble de 55 watts dans la boîte au prix de 15 $ si acheté séparément, mais dans ce cas est offert Sans frais supplémentaires. Autrement dit, la version avec chargeur coûte le même prix que celle qui ne l’inclut pas. Nous verrons la décision du reste des fabricants, mais tout indique que les accessoires tels que les chargeurs et les écouteurs vont disparaître de la distribution des téléphones portables. Apple est vraiment Apple et même s’il vend moins d’iPhone, il a toujours une énorme influence sur l’industrie.