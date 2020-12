Le lancement imminent du Xiaomi Mi 11, lundi prochain, nous rappelle, une fois de plus, que l’histoire n’est rien de plus qu’une série d’événements qui ont tendance à se répéter de temps en temps. Le terme est variable, bien sûr, et la fréquence n’est pas une constante, mais au final, si vous le regardez avec suffisamment de recul, vous voyez qu’il peut être interprété presque comme s’il s’agissait d’un canon, qui au final n’est rien de plus qu’une succession de quelques quelques notes constamment répétées, bien que jouées par des instruments différents et avec des ornements divers qui évitent le sentiment d’écouter une boucle.

Alors que j’écris ceci, je pense au moment (putain de moment, à mon avis) où Apple a décidé que la prise audio était une traînée du passé et qu’il n’avait plus sa place sur l’iPhone. Je ne pense pas l’avoir jamais connecté ici, mais c’est l’une des raisons pour lesquelles je suis resté avec mon iPhone 6S Plus pendant tant d’années. À un moment donné, j’ai été tenté de franchir le pas, mais cette limitation de l’innovation m’a fait rester avec mon «vieux» smartphone.

Ce mouvement a fait l’objet de critiques et de blagues de la part d’autres fabricants cependant, peu à peu, ils suivaient le même chemin.

Il y a quelques mois, nous avons commencé à parler Apple pourrait ne pas inclure le chargeur dans l’iPhone 12 pour des raisons économiques environnementales et, lorsque ce mouvement a été confirmé, dans la présentation officielle, plusieurs fabricants se sont moqués de la décision d’Apple, parmi eux, et comme nous vous l’avons dit à l’époque, Xiaomi et Samsung. En ce qui concerne Samsung, vous le savez déjà, et ce matin, nous spéculions que, avec le Xiaomi Mi 11, cette société suivrait ces étapes.

Aussi, Il n’a fallu que quelques heures pour confirmer que, comme nous le soupçonnions, le Xiaomi Mi 11 arrivera sans chargeur. Et dans ce cas, nous ne le savons pas à partir d’une fuite, mais d’un message du PDG de la société sur le réseau social Weibo, dans lequel il dit ce qui suit, concernant le Xiaomi Mi 11 déjà imminent:

«Xiaomi Mi 11 est officiellement présenté avec un tout nouveau packaging, si léger et fin. Derrière la minceur, nous avons pris une décision importante: en réponse à l’appel de la technologie et de la protection de l’environnement, Xiaomi 11 n’inclura pas le chargeur. Aujourd’hui, tout le monde a de nombreux chargeurs inactifs, ce qui est un problème pour eux et pour l’environnement.Nous sommes conscients que cette décision peut ne pas être comprise et même conduire à des plaintes. Existe-t-il une meilleure solution entre les pratiques de l’industrie et la protection de l’environnement?

Il faut reconnaître qu’au moins, Xiaomi a maintenu le tweet dans lequel ils ont déclaré que leurs smartphones incluent un chargeur. Eh bien, ou peut-être est-ce que l’annonce a eu lieu un samedi après-midi après le jour de Noël, de sorte que le responsable de la communauté n’a peut-être pas encore eu l’occasion de la supprimer. Reste à voir si lundi, avec le lancement officiel du Xiaomi Mi 11, le tweet reste ou a disparu.