Le Xiaomi Mi 11 est officiel, étant le premier mobile à intégrer le dernier de Qualcomm, le Snapdragon 888 avec une lithographie de 5 nanomètres. Le haut de gamme vient non seulement avec plus de puissance, mais avec un écran amélioré et un design unique pour vos caméras.

Petit à petit, mais le Xiaomi Mi 11 arrive, comme promis, avant la fin de ce 2019 où nous avons également rencontré son prédécesseur, le Xiaomi Mi 10. C’est le dernier Xiaomi haut de gamme, avec dernier cri en matière de connectivité, triple caméra de 108 mégapixels et charge rapide de 55 W parmi ses atouts.

Fiche technique du Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11

écran

AMOLED 6,81 ”

QHD +

120 Hz

Panneau tactile 480 Hz

HDR10 +

Dimensions et poids

8,06 mm d’épaisseur

164,3 x 196 g.

Processeur

Snapdragon 888

RAM

8/12 Go

Espace de rangement

128/256 Go

Caméra frontale

20 MP

Caméra arrière

108 MP

13 MP UGA

Macro 5 MP

Tambours

4 600 mAh

Charge rapide de 55 W

Charge sans fil de 50 W

Charge inverse 10W

Système opératif

Android 11

MIUI 12.5

Connectivité

5G

WiFi 6

Bluetooth 5.0

GPS

NFC

Infrarouge

USB type C

Autres

Haut-parleurs stéréo

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Prix

À partir de 500 euros pour changer

Le premier avec Snapdragon 888

L’histoire se répète presque chaque année: Qualcomm annonce le renouvellement annuel de son processeur haut de gamme en fin d’année et, au début de l’année suivante, les fabricants se bousculent pour être les premiers à l’inclure. Cette année, la première place est pour Xiaomi qui, en outre, a avancé la présentation avant la fin de l’année.

Le Xiaomi Mi 11 est donc le premier à être annoncé avec Snapdragon 888 et, bien que nous n’ayons pas encore pu le voir en action, les benchmarks et leurs spécifications promettent: 5 nanomètres et huit cœurs jusqu’à 2,84 GHz, en plus de la dernière connectivité, Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2 inclus.

Ce Snapdragon 888 est accompagné de 8 ou 12 Go de RAM et de deux capacités de stockage, selon la version: 128 Go aussi peu et 256 Go pour la version la plus complète. La batterie a une capacité de 4600 mAh, avec charge rapide de 55 W et charge sans fil 50 W.

Comme prévu, le Xiaomi Mi 11 n’inclut pas le chargeur dans la boîte. Au lieu de cela, Xiaomi vend le chargeur séparément pour environ 99 yuans (13 euros à changer), bien qu’il ait décidé de vendre le pack mobile et chargeur au même prix, c’est donc comme si le chargeur était gratuit … mais n’était pas dans la boîte.

Écran QHD + à 120 Hz et avec Gorilla Victus

Le Xiaomi Mi 11 présente un écran similaire à celui de son prédécesseur, mais avec quelques améliorations importantes. Nous avons Panneau AMOLED d’une diagonale de 6,81 pouces et la résolution QHD +, qui intègre le lecteur d’empreintes digitales sous sa surface, et la caméra frontale de 20 mégapixels, dans un trou.

Sur cet écran, nous avons deux nouveautés principales de cette génération: le Rafraîchissement à 120 Hz (C’était 90 Hz dans le Xiaomi Mi 10) et le verre Gorilla Victus qui, sur le papier, promettait des écrans “deux fois plus résistants”. Le panneau tactile soulève également le rafraîchissement et atteint 480 Hz.

108 mégapixels dans un module particulier

Dans la section photographique, Xiaomi a légèrement retiré le pied de la pédale du nombre d’objectifs. Nous avons trois lentilles au total (au lieu de quatre, comme il y en avait dans le Xiaomi Mi 10) et, bien que le capteur exclusif pour le bokeh soit perdu, le capteur macro gagne en résolution.

Nous avons donc un Capteur principal de 108 mégapixels, le même super grand angle de 13 mégapixels de la génération précédente et un capteur macro de 5 mégapixels. Tout cela dans un module qui, bien entendu, ne passe pas inaperçu par sa conception.

Versions et prix du Xiaomi Mi 11

Le Xiaomi Mi 11 a été annoncé pour la première fois en Chine et, bien qu’il devrait être mis en vente à l’international, pour le moment, nous n’avons que des détails sur sa distribution dans ce pays. Il sera bientôt en vente dans les couleurs blanc, noir, bleu, gris et orange dans ces versions:

Xiaomi Mi 11 8 + 128 Go. 3 999 yuans, 500 euros à changer.

Xiaomi Mi 11 8 + 256 Go. 4 299 yuans, 540 euros à changer.

Xiaomi Mi 11 12 + 256 Go. 4 699 yuans, 588 euros à changer.

Plus d’informations | Xiaomi