Le Xiaomi Mi 11 sera l’un des smartphones les plus importants de cette année et l’un des premiers à disposer d’un SoC Snapdragon 888. La société chinoise a confirmé que la présentation dudit terminal aura lieu le 28 décembre, c’est-à-dire juste le lundi de la semaine prochaine, et il nous a montré ses clés les plus importantes au niveau de la conception.

Comme nous pouvons le voir sur l’image de couverture, le Xiaomi Mi 11 conservera le devant tout l’écran avec la caméra intégrée dans un petit îlot circulaire flottant. À l’arrière, nous avons un espace carré avec des coins arrondis où se trouvent un total de trois caméras qui, pour l’instant, n’ont pas été spécifiées, mais la rumeur dit que le principal utilisera un capteur de 48 MP et qu’il sera accompagné d’un grand Objectif à angle 13 MP et capteur macro 5 MP. La caméra frontale doit être de 20 MP.

En général, le design conserve une touche classique et sobre, et adopte une approche nettement continue par rapport à ce que nous avons vu dans la génération précédente, la série Xiaomi Mi 10T. En ce qui concerne la qualité des finitions, on peut s’attendre à ce que le Xiaomi Mi 11 soit fini en métal (cadre en aluminium) et en verre, avec une couche à l’avant et une autre à l’arrière.

Spécifications du Xiaomi Mi 11

Après ce premier regard sur l’extérieur du Xiaomi Mi 11, nous sommes prêts à entrer pour examiner son principales caractéristiques au niveau matériel.

Écran de 6,67 pouces avec résolution FHD +, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une finition incurvée. SoC Snapdragon 888 avec processeur à huit cœurs et GPU Adreno 660. Modem Snapdragon X60 5G nouvelle génération. 8 Go à 12 Go de RAM. Capacité de stockage de 128 Go à 256 Go. Couleurs: bleu, violet fumée, blanc et “cigarette violette”. Il y aura une édition spéciale avec du cuir vegan. Batterie de 5000 mAh avec prise en charge de la charge rapide. Trois caméras arrière: 108 MP principal, 13 MP grand angle et 5 MP macro. Caméra frontale 20 MP. Android 11 comme système d’exploitation.

La présentation du Xiaomi Mi 11 aura lieu, comme nous l’avons dit, le 28 décembre, et Il devrait être disponible à partir du 29 de ce moisBien que nous ne puissions pas exclure qu’il soit légèrement retardé et qu’il n’atteigne les magasins que la première ou la deuxième semaine de janvier. Dans tous les cas, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour s’en emparer.

En plus de la version standard du Xiaomi Mi 11, on dit que nous verrons une version supérieure, le modèle «Pro», qui apportera des améliorations au niveau de l’écran et dans la configuration des caméras principales. Il y a aussi des rumeurs d’une version “Pro Plus”, mais nous n’avons toujours pas de détails précis sur ses éventuelles spécifications, et nous ne pouvons pas confirmer son existence.

Concernant le prix de vente, il semble que le Xiaomi Mi 11 aura tout ce qu’il faut pour devenir l’un des meilleurs terminaux haut de gamme nouvelle génération en rapport qualité-prix. Ce sont les prix que chacune des versions du Xiaomi Mi 11 aura en Chine. Gardez à l’esprit qu’il s’agit de chiffres au taux de change et qu’ils n’incluent pas les taxes correspondantes.

Xiaomi Mi 11 avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage: 563 euros à changer. Avec les taxes incluses, il pourrait être d’environ 649 euros.

Xiaomi Mi 11 avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage: 601 euros à changer. Avec les taxes incluses, il pourrait être d’environ 699 euros.

Xiaomi Mi 11 avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage: 651 euros à changer. Avec les taxes incluses, il pourrait être d’environ 749 euros.

Revenant au modèle “Pro”, les dernières informations indiquent qu’il pourrait être présenté un peu plus tard, et qu’il ne serait donc disponible qu’au premier trimestre 2021. Son prix sera d’environ 800 euros (dans sa configuration de base).