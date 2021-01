Bien que ce soit déjà disparu, La famille Mi A de Xiaomi est l’une des plus réussies de son catalogue. Grâce à Android One, nous rencontrons des appareils qui bénéficient de logiciels simples et fluides, très similaire à ce que l’on trouve dans l’un des Google Pixels.

Et avec lui Xiaomi Mi A3 En tant que dernier porte-drapeau de cette célèbre série, nous nous sommes demandé quelque temps après son départ: ce smartphone Xiaomi est-il toujours un bon achat? C’est le meilleur et le pire du Xiaomi Mi A3.

Le meilleur du Xiaomi Mi A3

Le smartphone Xiaomi arrive avec un design en verre, un écran AMOLED de 6,1 pouces et une résolution HD + et une triple caméra à l’arrière. De plus, il abrite le Snapdragon 665 de Qualcomm. Parmi toutes ses fonctionnalités, Que nous reste-t-il?

Android One. Comme nous l’avons dit, c’est l’une des caractéristiques du Mi A. Android One est simple, très proche d’Android Stock, ce qui facilite un taux de mise à jour plus élevé. Votre appareil recevra des mises à jour régulières pendant au moins 2 ans, Android 11 inclus.

Tambours. C’est quelque chose que nous avons mis en évidence dans un autre des appareils présentés par Xiaomi au cours du premier semestre de l’année, le Redmi Note 7. La batterie de ce Xiaomi Mi A3 atteint 4030 mAh, et il prend en charge la charge rapide jusqu’à 18 W. Dans les tests réalisés par nos collègues d’Urban Tecno, accordé une moyenne de 8 heures d’écran, touchant parfois les deux jours d’utilisation.

Appareils photo. L’appareil de Xiaomi dispose d’une triple caméra arrière, composée d’un capteur principal de 48 mégapixels, d’un capteur grand angle de 8 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 2 mégapixels. Dans des conditions optimales, il est capable de prendre de très bonnes photos, si nous ajoutons son HDR automatique, il peut faire un excellent travail dans des conditions plus difficiles. Les photographies bénéficient de détails riches, d’une bonne balance des blancs et de couleurs naturelles. Son mode nuit est également assez surprenant, étant capable de prendre des images avec peu de bruit et une interprétation correcte de la couleur. Enfin, sa caméra frontale de 32 mégapixels est également au-dessus de la concurrence.

Quels sont ses points négatifs?

écran. C’est l’une de ses caractéristiques les plus critiquées. Malgré la technologie AMOLED, un point positif, il est livré avec une résolution un peu basse, HD +. Ce n’est pas une fonctionnalité qui fait du Mi A3 un appareil non recommandé, mais vous remarquerez la différence, surtout si vous venez d’un terminal avec une résolution plus élevée. Sa luminosité maximale est assez bonne, mais le minimum peut être gênant.

Lecteur d’empreintes digitales à l’écran. La plupart des lecteurs d’empreintes digitales à l’écran ne fonctionnent pas comme ils le devraient, et celui de ce Xiaomi Mi A3 en est un exemple. Il est plus lent qu’un conventionnel et provoque plus de fausses tentatives. Considérant que l’expérience n’est pas ce qu’elle devrait, il aurait été préférable d’incorporer un lecteur traditionnel.

performance. Le Xiaomi Mi A3 ne fonctionne pas mal, loin de là. Cependant, Ses 4 Go de mémoire RAM et le Snapdragon 665 sont un peu courts pour les tâches exigeantes. On pourrait demander quelque chose de plus.

Connectivité. Il a la radio FM, quelque chose que de nombreux utilisateurs apprécieront, mais il n’a pas NFC. Vous ne pourrez pas payer avec le smartphone Xiaomi, ni partager des données par contact.

Aujourd’hui, vaut-il la peine d’acheter?

La réponse est simple, à bon prix, oui. Bien qu’il ait déjà quelques années, en dessous de 150 euros c’est toujours une option au moins intéressante, surtout si vous voulez profiter d’Android One sur un mobile basique sans complications.

