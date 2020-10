Aujourd’hui, nous sommes le dernier jour du mois, c’est aussi le dernier vendredi d’octobre. Et avec le peu qui reste pour novembre, avec toute l’agitation de Noël à venir, nous avons décidé de sauver le meilleures offres mobiles afin que vous puissiez changer de téléphone avant que vos achats ne vous étouffent. Notre chasse aux bonnes affaires aujourd’hui regorge de rabais.

Nous avons de très bons téléphones pour vous, d’excellents exemples de ce qu’offre Android de milieu de gamme. Realme 7 Pro, Samsung Galaxy A71, TCL 10 Pro … Ne manquez pas les soldes, vous économiserez beaucoup d’argent.

Téléphones Android proposés

Xiaomi Mi 10T Lite 5G. La plus petite version du dernier 10T a un prix très juteux sur Amazon: seulement 249 euros. À ce prix, vous obtenez tout un Xiaomi Mi 10T Lite 5G, un mobile doté d’un écran FHD + de 6,67 pouces, d’un Snapdragon 750G, d’une batterie de 4820 mAh, d’une caméra arrière quadruple et bien plus encore.

Realme X50 5G. Un mobile clé pour la marque qui, en plus de la connectivité 5G, comprend un écran LCD IPS avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, une quadruple caméra arrière avec un capteur principal de 48 MP et une double caméra frontale 16 MP + 2 MP. Chez Amazon, vous pouvez obtenir le Realme X50 5G 6/128 Go pour 279 euros.

Realme 7 Pro. Un excellent milieu de gamme avec un stockage et une RAM importants: 8/128 Go. Non seulement cela: le Realme 7 Pro comprend un écran FHD + Super AMOLED de 6,4 pouces, il dispose d’un Snapdragon 720G, d’un lecteur d’empreintes digitales sous le panneau, d’une batterie de 4500 mAh, d’une caméra arrière quadruple et d’une charge rapide de 65 W.Pour le 269 99 euros sur eBay, c’est pas mal.

Samsung Galaxy S10 Lite. Mobile de l’année dernière qui se tient à jour en termes de logiciels, de puissance et de fonctionnalités, notamment pour son Snapdragon 855. Et avec un prix très serré sur Amazon: 429,90 euros. Pour ce coût, vous obtenez un Samsung Galaxy S10 Lite entier, un smartphone avec un écran de 6,7 pouces, de dimensions contenues, avec 8/128 Go, une caméra arrière quadruple et avec tous les logiciels Samsung.

Samsung Galaxy A51. L’un des téléphones Samsung les plus vendus a une bonne offre sur eBay: vous l’avez pour 239 euros. En termes de fonctionnalités, le Samsung Galaxy A51 dispose d’un écran Super AMOLED de 6,5 pouces, d’une caméra arrière quadruple, offre 4000 mAh de batterie avec une charge rapide de 15 W et maintient le lecteur d’empreintes digitales sous l’écran.

Samsung Galaxy A71. C’est un bon mobile, le matériel est plus que décent et le design reste dans la meilleure ligne de Samsung. De plus, vous pouvez l’obtenir pour 309 euros sur eBay, un prix très attractif pour les fonctionnalités du Samsung Galaxy A71: écran AMOLED 6,7 pouces, Snapdragon 730, 6/128 Go, batterie 4500 mAh et caméra arrière quad.

TCL 10 Pro. Offre pour l’un des derniers téléphones portables de la marque chinoise: le TCL 10 Pro est un appel pour les 299,99 euros qu’Amazon a placés. En échange, vous obtenez un mobile avec 6/64 Go, un écran FHD + de 6,47 pouces, une batterie de 4500 mAh et bien plus encore.

Motorola Moto G Pro. C’est l’un des rares smartphones en dehors du Galaxy Note à parier sur l’inclusion d’un stylet parmi ses fonctionnalités. Et sans augmenter le prix, que le Motorola Moto G Pro coûte 208 euros sur Amazon. Pour ce coût, vous obtenez, en plus du stylet, un écran FHD + de 6,4 pouces, 4/128 Go, une triple caméra arrière, une batterie de 4000 mAh.

Accessoires réduits

‌Xiaomi Mi Band 5. Le dernier bracelet d’activité de la marque est en vente sur eBay: vous avez la version espagnole pour seulement 26,99 euros, un vrai cadeau. Le Xiaomi Mi Band 5 enregistre l’activité, le sport, mesure la fréquence cardiaque, propose des notifications sur smartphone et bien plus encore.

Amazfit T-Rex. On passe d’un bracelet à une smartwatch entière, l’Amazfit T-Rex est en vente chez El Corte Inglés: vous l’avez pour 99,90 euros. Il est robuste, sportif, dispose d’un GPS, suit votre fréquence cardiaque et est le compagnon idéal de toute activité.

Applications et jeux Android proposés

Equalizer FX Pro 2,09 euros gratuits

Mystère de la Fortune 2 1,09 euros offert

Apprendre l’anglais des affaires 5,49 euros gratuits

1984 Cam – Caméscope VHS, effets de caméra rétro 1,09 euros offert

Corréler – Journal des symptômes et des habitudes 2,99 euros gratuits

Jeux de réflexion professionnels 3,09 euros gratuits

Luci 💤 – Journal de rêve intelligent et guide lucide 0,69 euro gratuit

Fresy – Pack d’icônes 0,59 euros gratuit

Majotori 2,99 euros 1,19 euros

Cartogramme – Fonds d’écran Live Maps 2,50 euros 1,19 euros

Dandara: épreuves de la peur € 5,49 € 2,89

Chuchotements d’une machine 5,49 euros 2,69 euros

Kathy pluie 5,49 euros 2,09 euros

La chambre deux 2,29 € 0,79 €

La chambre trois 4,49 € 1,79 €

Spectateur 2 7,99 euros 4,49 euros

L’école – White Day 7,99 euros 2,29 euros

Batterie Widget Reborn 2020 4,99 euros 1,99 euros

Plus d’offres?

