Il semblait que la date n’allait pas arriver, mais vous voyez: nous ne sommes qu’à une semaine de Noël. Et comme c’est une date marquée précisément par les cadeaux, avez-vous finalement décidé de changer ce mobile qui ne finit pas de fonctionner comme il se doit? bien nos bonnes affaires de chasse vous viennent en aide: nous avons une sélection de mobiles avec un prix très succulent, parfait comme cadeau pour soi.

Nos offres mobiles aujourd’hui ils fluctuent de 130 euros à 750 euros. Téléphones Android de milieu de gamme très réduits, certains haut de gamme et même tout un iPhone 12 Mini, ce sera pour la variété. Et ne manquez pas nos accessoires, surtout si vous souhaitez équiper le téléviseur et le préparer pour tous les films et séries que vous verrez à Noël.

Mobiles proposés

Xiaomi Redmi Note 9 Pro. Nous ne pouvons pas dire de mauvais mots à propos de ce téléphone: c’est un excellent milieu de gamme qui offre ce dont vous avez besoin pour profiter d’Android. Et vous l’avez à un prix super réduit sur eBay pour la version 128 Go: 178,49 euros si vous appliquez le coupon ‘PXIAOMI15’. Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro propose un écran FHD + de 6,67 pouces, un NFC, une caméra arrière quadruple et une batterie de 5020 mAh.

Xiaomi Poco X3. C’est l’un des meilleurs choix si vous voulez un excellent rapport qualité / prix sur un smartphone. Et il est en promotion chez Amazon: vous l’avez pour 209 euros (avec écouteurs gratuits) dans sa version 64 Go et pour 229 euros avec 128 Go. Que voulez-vous qu’il soit moins cher? Pour 169,99 euros il est sur eBay (coupon ‘PXIAOMI15’). Les spécifications techniques du Xiaomi Poco X3 NFC démontrent son énorme attrait: écran FHD de 6,67 pouces 120 Hz, Snapdragon 732, 6/64 Go, batterie de 5160 mAh, caméra arrière quad et bien plus encore.

‌Huawei P40 Lite 5G. Un super téléphone qui fait de l’équilibre son meilleur atout, du moins en termes de matériel: le Huawei P40 Lite 5G ne dispose pas des applications et des services de Google. Au-delà de cet obstacle, le téléphone dispose d’un écran FHD + LCD de 6,5 pouces, d’une caméra arrière quadruple, d’une batterie de 4200 mAh avec une charge rapide de 40 W et d’un SoC Kirin 820. Vous l’avez pour 309 euros chez Amazon avec les écouteurs Freebuds 3i de présent.

Huawei P30 Pro. L’un des meilleurs téléphones de l’année dernière a un prix juteux sur Amazon: 549 euros dans sa version 256 Go, la plus puissante. Et il reste à jour, même avec les applications et services Google: le Huawei P30 Pro est un choix recommandé. Écran AMOLED de 6,47 pouces, triple caméra avec zoom télescopique et Huawei Kirin 980, entre autres caractéristiques clés.

Huawei P30 Pro – Smartphone 6,47 “(Kirin 980 Octa-Core 2,6 GHz, 8 Go de RAM, 256 Go de mémoire interne, appareil photo 40 MP, Android) Color Aurora [Versión española]

iPhone 12 Mini. Ce n’est pas une grosse remise, mais ce n’est pas mal non plus: vous pouvez acheter la version PRODUCT (RED) pour 747 euros. Et sans trop perdre en cours de route: l’iPhone 12 Mini, bien que le plus petit de la famille, comprend un écran OLED de 5,4 pouces, Apple A14 Bionic, 64 Go, une double caméra arrière et bien d’autres fonctionnalités.

Realme X50 Pro. L’un des mobiles les plus puissants que vous puissiez acheter en 2020 a un prix très juteux sur Amazon: vous avez le Realme X50 Pro, avec Snapdragon 865, pour 479 euros. Des performances maximales résumées dans un écran AMOLED de 6,44 pouces, 12/256 Go, une batterie de 4200 mAh avec une charge rapide de 65 W, une caméra arrière quadruple et bien d’autres spécifications.

Honor 9X Pro. Quelle remise pour un mobile qui ne laisse pas indifférent: vous avez le Honor 9X Pro du magasin de la marque en Espagne pour seulement 129,90 euros. 6/256 Go, écran FHD + LCD 6,59 pouces, Kirin 810, caméra arrière quadruple et batterie 4000 mAh. Bien sûr, il devait y avoir un mais: le manque d’applications et de services Google.

Accessoires réduits

Xiaomi Mi Smart Band 5. Le dernier bracelet d’activité de Xiaomi est fortement réduit sur eBay: 24,64 euros si vous appliquez le coupon ‘PXIAOMI15’. C’est le modèle global, il a un record sportif, vous pouvez synchroniser le Xiaomi Mi Smart Band 5 avec votre mobile, lire les notifications sur votre poignet, vous avez une lecture de la fréquence cardiaque et bien d’autres options. Le tout dans une très petite taille.

Xiaomi Mi Watch Lite. Il vient de débarquer en Espagne et est déjà en vente: vous l’avez en offre de lancement pour 49 euros. C’est une smartwatch sans trop de fanfare, bien qu’avec l’habituel de ces appareils: écran de 1,4 pouces avec une résolution de 320×320 pixels, lecteur de fréquence cardiaque, journal d’activité et de sport, notifications au poignet …

Xiaomi Mi TV Stick. Un téléviseur Android de taille compacte et parfait à placer dans un HDMI gratuit derrière le téléviseur. Et super pas cher sur eBay: vous pouvez l’acheter pour 24,64 euros en appliquant le coupon ‘PXIAOMI15’. En termes de fonctionnalités, le Xiaomi Mi TV Stick offre un accès à la plupart des applications de streaming, dispose d’un Play Store, d’une télécommande avec Google Assistant et bien plus encore.

Haut-parleurs Amazon Echo. Certaines enceintes intelligentes d’Amazon sont en vente: vous pouvez obtenir l’Echo Dot de troisième génération pour 24,99 $, l’Echo Dot de quatrième génération pour 29,99 $ et l’Echo Show 5 pour 44,95 $.

Lecteurs Fire TV. Amazon propose plusieurs de ses lecteurs multimédias pour Noël. Vous avez le Fire TV Stick à 19,99 euros, le Fire TV Stick 2020 à 29,99 euros et le Fire TV Cube à 89,99 euros.

Plus d’offres?

