Renouvelez le contenu multimédia de votre pièce aux mains de Xiaomi.

Écrit par Jacinto Araque dans Offres

Le Xiaomi Smart TV à prix réduit est quelque chose que nous aimons regarder, de la musique à nos oreilles. Et c’est que, quel que soit le modèle, on sait que l’offre en vaudra la peine. Fondamentalement, parce que ces appareils de la société en valent déjà la peine avec leur prix de départ, donc, à prix réduit, encore plus.

Acheter dans PCComponentes: TV LED Xiaomi Mi 4A 32 ″

Et aujourd’hui nous sommes ici pour vous montrer ce Xiaomi Mi TV 4A 32 pouces abaissé, et qu’il reste pour un prix ridicule de 179 euros, ce qui vaut bien l’achat. En fait, il a un prix de moniteur plus élevé qu’un téléviseur intelligent, jetons un coup d’œil!

Cette Smart TV Xiaomi est à prix réduit et à un prix ridicule

Xiaomi, ainsi que d’innombrables produits, propose une gamme de téléviseurs très intéressante, dont nous avons analysé le téléviseur Mi 55 pouces il n’y a pas si longtemps. Cependant, aujourd’hui, nous allons vous parler de sa petite sœur, Mi TV 4A, qui est le téléviseur intelligent Xiaomi 32 pouces.

Xiaomi Mi TV 4A 32 poucesCaractéristiquesDimensions90 x 15 x 53 cmPoids9,5 kgEcranDalle IPS de 32 pouces à résolution HD (1366 × 768) Processeur RAM quadricœur 64 bits1,5 GoSystème d’exploitationAndroid TV 9.0Stockage8 GBAudio2x5W haut-parleurs, prise en charge de l’audio Dolby / DTS3 connexions HDMI USB, Bluetooth, WiFi, Assistant Google

Ce Xiaomi Smart TV pour moins de 200 euros C’est l’une des meilleures options que vous avez en ce moment si vous voulez un téléviseur pour la cuisine ou la pièce, car il a une taille contenue, mais avec tous les avantages qu’Android TV peut vous offrir, comme un système simple, avec des applications variées où vous pouvez facilement rechercher et afficher du contenu, tels que Netflix, Prime Video, HBO, Spotify, DAZN et d’autres services. En plus d’avoir Google Assistant pour nous aider à mettre du contenu facilement.

Acheter dans PCComponentes: TV LED Xiaomi Mi 4A 32 ″

Le téléviseur, bien sûr, n’est pas 4K ou Full HD, mais a une résolution HD, ce qui suffira à lui donner une utilisation sobre, comme nous l’avons dit, idéal pour une chambre ou pour la cuisine, mais peut-être pas tant pour le salon. De plus, il dispose de deux haut-parleurs 5W avec lesquels vous aurez un bon son.

Grâce à ses 3 connexions HDMI, vous pourrez connecter votre console et même votre PC, et son USB Ils vous permettent même de mettre des LED derrière pour lui donner une touche spéciale à la télévision et à l’espace dans lequel vous l’avez.

Maintenant, comme nous le disons, pour une durée limitée, vous pouvez acheter ce téléviseur Xiaomi Mi 32 pouces à un prix de seulement 179 euros, une réduction de la taille du contenu de la Xiaomi Smart TV à ne pas manquer, car le prix n’a baissé ni plus ni moins de 100 euros par rapport aux 279 euros qu’il coûtait. De plus, étant PcComponentes, l’expédition et la garantie sont dès l’Espagne.