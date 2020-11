Le milieu de gamme avec la 5G aura un nouveau membre à considérer.

Le combat pour conquérir le milieu de gamme continue son cours et cette fois avec la 5G comme arme de lancement. S’il m’a vraiment donné son nouveau realme 7 5G hier, c’est maintenant au tour de Xiaomi avec le Redmi Note 9 5G, bien que ce terminal n’arrivera pas seul.

Xiaomi a confirmé par un post sur le réseau social chinois Weibo, quelque chose qui était un secret de polichinelle: la série Redmi Note 9 comptera trois nouveaux membres, ce que nous vous avions déjà dit il y a quelques semaines. De même, une autre des grandes rumeurs a été vérifiée, qui n’était autre que la inclusion de la 5G sur l’un des nouveaux téléphones.

Date de sortie: 26 novembre

La publication de Xiaomi sur Weibo nous laisse également d’autres confirmations, comme son nom officiel, la date de départ ou sa conception. Le nouveau téléphone principal de la série Redmi Note 9) sera appelé Xiaomi Redmi Note 9 5G et sortira prochainement 26 novembre avec deux autres “mousquetaires” (vraisemblablement, deux modèles supplémentaires). Aussi, grâce à la photo ci-jointe, sa conception ne sera pas non plus un mystère.

Il faudra attendre le jour de sa présentation en Chine pour savoir comment ces nouveaux terminaux atteindront le reste du monde, car il y a certaines informations dans les forums qui pointent vers quoi Ce ne sera pas sous la même nomenclature. Même d’autres sources indiquent que certains de ces téléphones seraient très similaires au Mi 10T Lite que nous connaissons déjà en raison de son similaire à celui que Xiaomi montre dans l’image.

Quoi qu’il en soit, dans une semaine, nous aurons des doutes. La seule chose qui semble claire est que la firme chinoise soutient téléphones très complets pour le milieu de gamme et qu’elle continue de lancer de plus en plus de terminaux, de plus en plus difficiles à distinguer.