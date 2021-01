Le Xiaomi Mi 11 balaie les ventes en Chine avec 1 million d’unités vendues en 21 jours.

Écrit par David Freire sur Xiaomi Mi

Le mois dernier, le fabricant chinois Xiaomi a officiellement présenté son nouveau produit phare en Chine, un Xiaomi Mi 11 qui a été le premier smartphone au monde à disposer du processeur le plus puissant de Qualcomm à ce jour, le Snapdragon 888.

Nous venons maintenant d’apprendre les premiers chiffres de vente du nouveau terminal franchisé de la marque chinoise et ils sont impressionnants: 1 million d’unités vendues en seulement 3 semaines.

Xiaomi parvient à vendre 1 million d’unités du Mi 11 en Chine en seulement 21 jours

Merci aux gars de Gizmochina, qui font écho à une déclaration de Xiaomi lui-même, nous avons appris lesquels ont été les données de vente du Mi 11 au cours de ses premières semaines de vente.

Ces données de vente sont vraiment extraordinaires depuis En seulement 21 jours, le fabricant chinois a vendu 1 million d’unités de son nouveau terminal étoile, le Xiaomi Mi 11.

6 secrets de votre mobile Xiaomi que vous devez connaître

Ce Xiaomi Mi 11 est un terminal haut de gamme doté d’un Écran AMOLED de 6,81 pouces avec une résolution 2K de 3200 x 1440 pixels, un taux de Rafraîchissement à 120 Hz, un taux d’échantillonnage tactile de 480 Hz et il est protégé par Gorilla Glass Victus.

Le moteur de ce smartphone est le Qualcomm Snapdragon 888 qui vient avec deux versions de mémoire RAM LPDDR5 8 et 12 Go et deux versions de stockage interne 128 et 256 Go UFS 3.1.

Dans la section photographique ce Xiaomi Mi 11 monte un module trois caméras arrière composé d’un capteur principal de 108 MP avec une ouverture focale f / 1,85, d’un capteur ultra-large de 13 MP et d’un capteur télémacro de 5 MP et le caméra frontale Il dispose d’un seul capteur de 20 MP pour les selfies et les appels vidéo.

Concernant son autonomie, ce terminal dispose d’un Batterie de 4600 mAh avec charge rapide de 55 W, Charge rapide sans fil de 50 W et charge sans fil inversée de 10 W.

Ainsi, vous pouvez rendre votre Xiaomi plus rapide (ou du moins il semble)

Ce Xiaomi Mi 11 a Android 11 comme système d’exploitation fonctionnant sous MIUI 12 , bien qu’il soit très probable que vous receviez MIUI 12.5 dans un court laps de temps.

Enfin, en ce qui concerne le reste des terminaux de cette gamme, la version globale des Mi 11 et Mi 11 Lite devrait être présentée tout au long du premier trimestre de l’année et le Xiaomi Mi 11 Pro devrait être présenté après la Fête du Printemps en Chine tenue à la mi-février.