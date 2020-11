Avec cette veste Xiaomi à température réglable, vous serez le roi de l’hiver.

Nous allons au produit fou de Xiaomi par semaine, mais ils le rendent vraiment simple pour nous. Nous sommes assez lourds mais la firme chinoise fabrique non seulement de magnifiques téléphones mais aussi d’autres produits assez intéressants et pour toutes les occasions et poches.

Cette fois, nous en apportons un qui sera génial pour le moment où nous nous trouvons et c’est que l’hiver est déjà proche. C’est une veste assez spéciale et elle a le chauffage et le contrôle de la température. Être toujours au chaud où que l’on soit!

C’est la nouvelle veste Xiaomi avec laquelle vous n’aurez jamais froid

Comme on peut le lire dans GizmoChina, Xiaomi nous présente une veste qui sera commercialisée sous le nom MIJIA et qui a une couche d’isolation à terme S.Kistler. Selon le fabricant, cette matière rend la veste assez légère mais en même temps chaude, vous n’aurez donc pas à avoir peur d’avoir froid.

Mais ce qui rend ce vêtement unique, c’est son dispositif de chauffage intégré qui chauffe la veste en seulement 10 secondes et Il a trois niveaux de contrôle à des températures de 30 °, 35 ° et 40 °, idéal pour aller à la neige ou à la montagne

Et bien sûr aussi très important, malgré ce type de technologie, cette veste Xiaomi peut être lavée sans risque de fuite ou de short.

Cette veste très intéressante est en financement participatif sur la plateforme Youpin au prix de 499 yuans (environ 75 $) pour le modèle de base et 599 yuans (90 $) pour le modèle le plus complet.