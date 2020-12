2021 pourrait être l’année où Xiaomi surpasse même Huawei

Écrit par Carlos Rubio Mazas dans les mobiles chinois

Avant que le veto de Donald Trump n’affecte Huawei, la société chinoise était l’une des marques les plus populaires à l’époque. Huawei et Honor jouissaient tous deux d’une très bonne santé parmi le public occidental et leur plafond semblait n’avoir aucune fin, mettant même en danger le trône du sud-coréen Samsung.

Cependant, nous connaissons tous l’histoire. Les États-Unis ont coupé les ailes aux Chinois et ont interdit à Google de les approcher. Le résultat jusqu’à aujourd’hui? Des téléphones spectaculaires mais sans services Google, ce qui les rend peu attrayants pour les consommateurs qui ne sont pas très avertis en technologie.

Savoir plus: Huawei P40, analyse: un design magnifique et un appareil photo exceptionnel pour nous faire oublier Google

Cependant, il existe une autre entreprise qui semble avoir succédé à Huawei. Une marque qui a commencé avec des terminaux bon marché avec de bonnes fonctionnalités et qui est devenue l’une des firmes avec le meilleur rapport qualité-prix, au point que même cette année 2020 elle a osé lancer un téléphone de plus de 1000 euros.

On parle de Xiaomi, L’appel à remplacer Huawei? Que dois-je faire pour l’obtenir?

Continuez à parier sur les terminaux haut de gamme

Xiaomi est l’une des meilleures marques en termes de rapport qualité-prix du marché, notamment en ce qui concerne les terminaux abordables. Cela a conduit la marque à être «classée» dans ce segment et que lorsqu’elle dépense 600 euros ou plus sur un smartphone, beaucoup pensent qu’il vaut mieux miser sur d’autres marques comme Samsung, OnePlus ou Apple.

Cependant, comme il est bien dit, “Rome ne s’est pas construite en un jour” et si Xiaomi veut être aussi fort dans le haut de gamme que dans le milieu ou le bas de gamme Vous devez continuer à insister avec vos terminaux haut de gamme même si ce n’est pas vraiment simple.

On ne parle pas de lancer des téléphones à 1000 euros sans rime ni raison, mais des terminaux qui peuvent rivaliser avec les meilleurs de chaque entreprise en termes de conception, de matériaux et de spécifications. Pour cela, Xiaomi devra ajouter à ses téléphones premium des fonctionnalités telles que la résistance à l’eau, une meilleure technologie d’écran et surtout, un design et des matériaux de construction qui rendent ses terminaux uniques.

Décoller la dalle de la marque bon marché n’est pas facile, Xiaomi doit donc être patient. Les utilisateurs sont toujours liés aux terminaux chinois comme bon marché mais si des entreprises comme OnePlus ont réussi à entrer pleinement dans le haut de gamme, le truc Xiaomi n’est qu’une question de temps. Sans surprise, c’est désormais la troisième entreprise la plus importante au monde, ayant même dépassé un géant comme Apple de Cupertino.

N’oubliez pas ce qui vous a fait grand

En plus de vouloir se développer en conquérant de nouveaux marchés tels que les appareils premium, il y a quelque chose d’assez important et que Xiaomi ne peut pas oublier si ce qu’il veut est de s’établir et de rester en tant que grande entreprise comme Huawei avant le veto Donald Trump: ses racines.

Et est-ce que si Xiaomi est aujourd’hui une entreprise aussi importante sur le marché mondial, c’est grâce aux millions d’utilisateurs qui l’ont choisi et pour leurs téléphones bon marché mais avec de grands avantages.

Xiaomi est sûrement le principal responsable du fait que “Made in China” ne fait plus peur aux consommateurs et c’est quelque chose qu’il ne faut pas oublier. Autant que vous souhaitez continuer à parier sur la gamme premium, faut pas oublier le bas et le milieu de gammeIl ne faut pas oublier que vous êtes la reine de ce marché et que bien sûr vous n’êtes plus seul à cause de firmes comme Realme qui vous font une concurrence féroce.

En bref, Xiaomi a un avenir passionnant surtout après la triste chute que Huawei a subie en dehors de la Chine. Dans de nombreux pays occidentaux, Huawei a cessé d’être une marque de référence en raison de l’absence de services Google et la situation doit beaucoup changer pour regagner la confiance des consommateurs.

Pour tout cela, Xiaomi a été l’un des bénéficiaires de cette situation, donc si vous voulez conserver la troisième place ou même la dépasser, vous devez mettre toute la viande sur le gril. 2021 est la bonne année pour cela. Pour lancer des téléphones bon marché avec les nouvelles technologies avec la 5G et pour enfin présenter un appareil haut de gamme qui vous rivalise avec les grands acteurs du marché.

2021 sera-t-elle la dernière année de Xiaomi? Nous devrons attendre.