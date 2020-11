POCO, la sous-marque de Xiaomi, vient de lancer un nouveau mobile dans la bande combattue à moins de 200 euros. C’est le Xiaomi POCO M3, un nouveau mobile qui promet de vous donner beaucoup pour peu d’argent et qui se distingue par son grosse batterie, écran Full HD + et triple caméra 48 mégapixels.

Pour voir comment le Xiaomi POCO M3 par rapport à ses concurrentsNous l’avons opposé à d’autres terminaux récents dans une gamme de prix similaire: le OnePlus Nord N100, le Realme 7, l’OPPO A52, le Samsung Galaxy M11, le Vivo Y20s et le Xiaomi Redmi Note 9.

Même diagonale, écrans différents

Si tous les mobiles de notre comparatif sont d’accord sur quelque chose, c’est sur leurs écrans. 6,5 pouces sont entièrement imposés, dixième ou dixième vers le bas, en plus des panneaux LCD, ce qui n’est pas du tout étrange, puisque nous sommes dans une gamme de prix dans laquelle il est plus difficile de trouver des panneaux AMOLED.

Désormais, tous les écrans ne sont pas identiques. Celui du Xiaomi POCO M3 a Résolution Full HD +, ce qui est plus que ce que proposent le OnePlus Nord N100, le Samsung Galaxy M11 et le Vivo Y20, qui restent en résolution HD +.

Quant au rafraîchissement de l’écran, dans cette gamme de prix les 60 Hz “d’une vie” comme ceux du Xiaomi POCO M3 continuent de prévaloir, bien qu’il n’y ait que deux terminaux qui augmenter le taux à 90 Hz: le Realme 7 et le OnePlus Nord N100 qui, bien qu’il ne fasse pas officiellement la promotion de cette fonctionnalité, ont récemment été révélés qu’en effet, il dispose également d’un écran 90 Hz comme le reste de “Nord”.

La plus grosse batterie

Dans les mobiles de moins de 200 euros, il n’y a pas de budget pour inclure des processeurs avec la dernière puissance ou des modules pour les caméras qui font des aventures, mais en échange, il est devenu populaire d’inclure une batterie plus grosse que la normale.

Cela se produit également dans le Xiaomi POCO M3, qui se monte une batterie de 6000 mAh. Le reste des téléphones de notre comparaison comprend également une grande batterie, bien que de 5000 mAh à la légère exception du Redmi Note 9, qui dispose d’une batterie de 5020 mAh.

Heureusement, la grande batterie vient de la main d’un système de charge rapide dans tous les téléphones de notre comparaison, et elle est de 18W dans le Xiaomi POCO M3. C’est moyen, un peu plus rapide que le 15W du Samsung Galaxy M15, bien que moins que la charge de 30W du Realme 7.

Tous les mobiles ont une excellente batterie, mais le Xiaomi POCO M3 est encore plus gros

Quant à La puissance, Nous avons essentiellement deux côtés: les terminaux qui montent un MediaTek Helio, comme le Realme 7 ou le Redmi Note 9) et ceux qui, comme le POCO M3, parient sur un Snapdragon de milieu de gamme.

Il n’y a pas de grandes différences de puissance ni dans les versions, où 4 Go de RAM et 64 Go de stockage sont la normeSi l’on exclut le Samsung Galaxy M11 et sa seule version 3 + 32 Go ou le Realme 7, qui atteint 8 Go de RAM.

Les appareils photo 48 mégapixels font fureur

Dans le domaine photographique, le Xiaomi POCO M3 intègre un triple appareil photo de 48 mégapixels sans grand angle. Il est accompagné de deux capteurs de 2 mégapixels: un pour la macro et un pour le mode portrait. Il reste à voir de quoi cet objectif est capable, bien que sur le papier il soit une configuration similaire à celle du Redmi Note 9 ou du Realme 7, mais sans le grand angle.

À l’avant, le POCO M3 comprend un Appareil photo 8 mégapixels dans l’encoche en forme de goutte, la même résolution que le OnePlus Nord N100, le Samsung Galaxy M11 ou le Vivo Y20s, bien que inférieure aux 16 mégapixels de l’OPPO A52 et du Realme 7 ou des 13 MP du Redmi Note 9.

Comparé à des mobiles similaires, le grand angle manque et c’est le seul, avec Vivo, qui continue à avoir une encoche et aucune perforation

Au fait, il est remarquable de voir comment la perforation de l’écran prend le dessus également dans cette gamme de prix. Le POCO M3 est le seul mobile de notre comparaison, avec le Vivo Y20, qui continue d’utiliser une encoche pour incorporer la caméra frontale au lieu d’une perforation.

Tableau de comparaison

Comme toujours, nous vous laissons avec un tableau de comparaison avec spécifications complètes de tous les terminaux, afin que vous puissiez voir en un coup d’œil qui a quoi ou lequel d’entre eux comprend les caractéristiques qui vous intéressent le plus.

PETIT M3

Redmi Note 9

OnePlus Nord N100

Realme 7

OPPO A52

Samsung Galaxy M11

Je vis des années 20

écran

Écran LCD de 6,53 pouces

Full HD +

Écran LCD de 6,53 pouces

Full HD +

LCD 6,52 “

HD +

90 Hz (officieusement)

LCD 6,6 “

Full HD +

90 Hz

Écran LCD de 6,5 pouces

Full HD +

Écran ACL de 6,4 po

HD +

Écran LCD de 6,51 pouces

HD +

Dimensions et poids

162,3 x 77,3 x 9,6 mm

198 grammes

162,3 x 77,2 x 8,9 mm

199 grammes

164,9 x 75,1 x 8,49

188 grammes

162,3 x 75,4 x 9,4 mm

196,5 g

162 x 75,5 x 8,9 mm

192 grammes

161,4 x 76,3 x 9 mm

197 grammes

164,41 x 76,32 x 8,41 mm

192,3 g

Processeur

Muflier 662

Helio G85

Snapdragon 460

Helio G95

Snapdragon 665

Muflier 450

Snapdragon 460

RAM

4 Go

3/4 Go

4 Go

4/6/8 Go

4 Go

3 Go

4 Go

Espace de rangement

64/128 Go

64/128 Go

64 Go

64/128 Go

64 Go

32 Go

128 Go

Caméra frontale

8 MP f / 2.05

13 MP f / 2,25

8 MP

16 MP

16 MP f / 2.0

8 MP f / 2.0

8 MP f / 1,8

Caméra arrière

48 MP f / 1,79

Macro 2 MP f / 2.4

2 MP f / 2,4 bokeh

48 MP f / 1,79

8 MP f / 2,2 UGA

Macro 2 MP

Bokeh de 2 MP

13 MP

Macro 2 MP

Bokeh de 2 MP

48 MP

Grand angle de 8 MP

Portrait 2 MP (N / B)

Macro 2 MP

12 MP f / 1,8

8 MP UGA

Bokeh de 2 MP

2 MP

13 MP f / 1,8

5 MP f / 2.2 UGAbr /> 2 MP f / 2.4 bokeh

13 MP f / 2,2

Macro 2 MP f / 2.4

2 MP f / 2,4 bokeh

Batterie

6 000 mAh

Charge rapide de 18 W

Charge inverse

5 020 mAh

Charge rapide 18W

5 000 mAh

Charge rapide 18W

5 000 mAh

Charge rapide 30W

5 000 mAh

Charge rapide 18W

5 000 mAh

Charge rapide 15W

5 000 mAh

Charge rapide 18W

Autres

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Haut-parleurs stéréo

Infrarouge

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Infrarouge

NFC

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Lecteur d’empreintes digitales arrière

Lecteur d’empreintes digitales latéral

Prix ​​de départ

À partir de 149 euros

À partir de 199 euros

199 euros

À partir de 179 euros

219 euros

159 euros

199 euros