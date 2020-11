Le POCO F1 a été l’un des mobiles de révélation de 2018 et, bien que nous ayons passé une bonne partie de l’année dernière, je crains que la sous-marque Xiaomi n’ait pas de suite, en 2020, la famille n’a pas cessé d’ajouter des membres. Si en septembre on connaissait le Xiaomi POCO M2, c’est maintenant au tour du nouveau Xiaomi POCO M3.

Nouveau mobile, même prémisse de donner beaucoup pour peu d’argent, le Xiaomi POCO M3 est un nouveau mobile de milieu de gamme à moins de 200 euros, qui se distingue par sa grande batterie et sa triple caméra. Voyons ce que nous offre le mobile POCO le moins cher.

Fiche technique Xiaomi POCO M3

Xiaomi Poco M3

écran

LCD IPS 6,53 pouces

Full HD + (1 080 x 2 340 pixels)

Verre Gorilla 3

Processeur

Muflier 662

Mémoire RAM

LPDDR4X 4 Go

Espace de rangement

64/128 Go

MicroSD jusqu’à 512 Go

Batterie

6 000 mAh

Charge rapide de 18 W

Charge inverse

Caméras arrière

48 mégapixels f / 1,79

Macro 2 mégapixels f / 2.4

2 mégapixels bokeh f / 2.4

Caméra frontale

8 mégapixels f / 2.05

Système opératif

Android 10

MIUI 12 pour Poco

Connectivité

Double 4G

WiFi 5

Bluetooth 5.0

Infrarouge

Radio FM

Prise casque

USB type C

Dimensions et poids

162,3 x 77,3 x 9,6 mm

198 grammes

Autres

Double haut-parleur

Certifié Hi-Res Audio

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté droit

Prix

4/64 Go: 149 euros

4/128 Go: 169 euros

Batterie pendant un certain temps

Le Xiaomi POCO M3 se situe à la fine ligne qui sépare l’entrée de gamme du milieu de gamme. Son prix dit entrée de gamme, même si ses spécifications sont plus typiques d’un mobile de milieu de gamme, du moins dans la conception traditionnelle des spécifications. C’est un terminal qui s’engage à étirer le budget au maximum, même s’il y a de la place pour sortir dans certaines sections.

À un moment où le Xiaomi POCO M3 se démarque, c’est dans la batterie, qui a un Capacité totale de 6000 mAh. Nous avons vu plusieurs mobiles bon marché avec une grande batterie, bien qu’ici, il soit accompagné d’une charge rapide de 18 W, d’un connecteur USB-C et d’une prise en charge de la charge inversée avec câble.

Xiaomi a choisi le Snapdragon 662 de Qualcomm comme cerveau pour le terminal, accompagné de 4 Go de RAM et 64 ou 128 Go selon version, extensible via une carte MicroSD. Dans le domaine du multimédia, il est à noter que les haut-parleurs stéréo, la radio FM et la certification radio Hi-Res sont inclus.

Caméra triple 48 mégapixels

Derrière. Le Xiaomi POCO M3 a un design unique où une bonne partie de la moitié supérieure est réservée au logo de la maison, où le module pour la caméra qui a trois objectifs au total est intégré. On a un objectif principal de 48 mégapixels avec une ouverture de f / 1,79, un capteur macro de 2 mégapixels avec une ouverture de f / 2,4 et un dernier capteur, également de 2 mégapixels f / 2,4, pour le mode portrait.

En face, le protagonisme est pris par l’écran, qui monopolise une bonne partie de l’avant avec une diagonale de 6,53 pouces. C’est un panneau LCD IPS avec résolution Full HD + et qui est protégé par Gorilla Glass 3. Dans l’encoche en forme de goutte se trouve la caméra frontale, avec une résolution de 8 mégapixels.

Versions et prix du Xiaomi POCO M3

Le Xiaomi POCO M3 est en vente dans les couleurs bleu, jaune et noir et en deux versions, 4 Go + 64 Go et 4 Go + 128 Go. En tant qu’offre de lancement lors du Black Friday, son prix sera 129 euros pour le 4 + 64 et 149 euros pour le 4 + 128 Go du 27 au 30 novembre. Il sera disponible à la vente sur Mi.com, Amazon, PcComponentes et MediaMarkt.

Xiaomi POCO M3 4 + 64 Go, 149 euros (129 euros prix promotionnel)

Xiaomi POCO M3 4 + 128 Go, 169 euros (149 euros prix promotionnel)

