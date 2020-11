Nous comparons tous les mobiles “ Poco ” que Xiaomi a présentés au cours de ce 2020, trois modèles qui maintiennent le mantra de l’entreprise: Excellent rapport qualité / prix. Après le Xiaomi Poco F2 Pro est venu le Xiaomi Poco X3 NFC; auquel le Xiaomi Poco M3 a récemment rejoint. Trois téléphones de la même famille et très différents les uns des autres.

Après un catalogue d’un seul téléphone, Xiaomi a étendu la gamme internationale de sa famille ‘Poco’ à plusieurs modèles pour complétez ainsi les gammes de prix les plus courantes. Nous avons le plus puissant et le plus cher de tous, le Xiaomi Poco F2 Pro; le plus équilibré et milieu de gamme, le Xiaomi Poco X3 NFC; et le plus récent et ajusté de la famille, le Xiaomi Poco M3. Comment se correspondraient-ils par rapport aux autres? Voyons voir.

Trois gammes de prix assez différentes

Xiaomi Little M3

Xiaomi développe une stratégie claire avec la famille Poco: mettre en vente un mobile de premier plan dans les segments de prix les plus courants. De cette façon, on a le Poco M3 dans la ligne de 250 euros, le Poco X3 à la limite de 250 euros et le Poco F2 Pro visant la gamme la plus élevée, à 500 euros.

Ce ne sont pas des coûts fixes car Xiaomi a l’habitude d’être très agressif avec les ventes; par conséquent, le Poco M3 et le Poco X3 NFC sont extrêmement en désaccord: les offres uniques peuvent séparer les deux en un peu plus de 50 euros. Compte tenu de cette différence, il sera toujours plus conseillé d’acheter le Poco X3.

Xiaomi Poco X3

Il n’y a aucun doute: pour ceux qui veulent le plus puissant et un Android chargé avec des spécifications “ top ”, le Xiaomi Poco F2 Pro est le choix sûr de la famille. Il a également fait l’objet d’offres, même inférieures à 300 euros. On ne peut pas donner une plus grande expérience pour si «peu» (une blague récurrente, il fallait le dire).

Voulez-vous une batterie? Les 6000 mAh du Xiaomi Poco M3 promettent plusieurs jours d’utilisation avec une seule charge

Les lacunes les plus notoires sont celles qui finissent par définir les modèles. Dans le Xiaomi Poco M3, le NFC est manquéPar exemple: les paiements mobiles sont limités. Le Poco F2 Pro est bien sûr celui qui équipe le meilleur matériel, bien que des aspects intéressants manquent, comme la radio FM, que ses frères moins chers possèdent. Aussi C’est le plus lourd des trois et celui avec la plus petite batterie.

Polyvalence de l’appareil photo par gamme

Petit F2 Pro

Aucun des deux téléphones ne dispose d’un capteur capable de prendre de grandes photos depuis 48 mégapixels sont le minimum qu’ils offrent (Poco M3, 64 mégapixels dans le cas du Xiaomi Poco X3 NFC et du Poco F2 Pro). Les résultats devraient être plus que corrects à un niveau moyen, même pour un mobile comme le M3 (le Poco X3 et le Poco F2 Pro nous ont laissé de très bons sentiments). Et tant que le capteur principal est utilisé, car Xiaomi a rempli l’ensemble photographique avec plus ou moins de chance dans chaque modèle.

Xiaomi Poco X3 NFC

Tous les trois offrent une macro, bien que ce ne soit que dans le Poco F2 Pro que l’on puisse vraiment en tirer parti, car les photos à courte distance sont prises avec le téléobjectif. Les autres n’ont pas de téléobjectif, bien que le petit X3 NFC ait un grand angle. Pour terminer, les trois parient sur un dernier capteur dédié à la capture de profondeur.

Le Xiaomi Poco F2 Pro dépasse la moyenne de la famille en termes d’écran: la meilleure utilisation de l’avant, AMOLED et sans coupures. Il comprend également un lecteur d’empreintes digitales sous le panneau

Le Xiaomi Poco F2 Pro se distingue des autres en ce qui concerne la caméra frontale. Au-delà des mégapixels (5 dans le cas du M3 et 20 pour ses frères), le mobile le plus puissant des trois profite motoriser votre caméra frontale améliorant ainsi l’utilisation du panneau. Et ce n’est pas la seule amélioration qui fait la différence: le Poco F2 Pro est le seul à parier sur AMOLED, le reste monte une dalle IPS LCD. Toujours avec une résolution Full HD +.

De quelle puissance avez-vous besoin?

Xiaomi Poco F2 Pro

Puisqu’il y a trois niveaux de gamme au sein de la famille Poco, Xiaomi a décidé de se différencier avec le processeur qu’il monte dans chacun. Nous avons un Snapdragon 662 dans le Poco M3, un Snapdragon 732G dans le Poco X3 NFC et le Snapdragon 865 dans le “ top of tops ”, le Xiaomi Poco F2 Pro. Les différentes familles Qualcomm montrent clairement le sort de chaque téléphone.

Le prix est conforme aux fonctionnalités de base, bien que Xiaomi conserve un design attrayant pour les trois modèles. Tous les trois incluent une prise casque, offrent USB C, Ils parient sur la recharge rapide (le Xiaomi Poco X3 NFC l’emporte) et ils ont un lecteur d’empreintes digitales: sur le côté pour le M3 et le X3, sous l’écran dans le cas du Poco F2 Pro.

Il n’y a pas de différences en termes de logiciel: le trio maintient Android 10, propose la couche personnalisée MIUI 12 et présente la propre interface de Poco.

Fiche technique du Xiaomi Poco M3 Vs Poco X3 Vs Poco F2 Pro

Xiaomi Poco M3

Xiaomi Poco X3

Xiaomi Poco F2 Pro

écran

LCD IPS 6,53 pouces

Full HD + (1 080 x 2 340 pixels)

Verre Gorilla 3

LCD IPS 6,67 pouces

Full HD + (1 080 x 2 400 pixels)

Verre Gorilla 5

AMOLED 6,67 pouces

Full HD + (1 080 x 2 400 pixels)

Verre Gorilla 5

Processeur

Qualcomm Snapdragon 662

GPU Adreno 610

Qualcomm Snapdragon 732G

GPU Adreno 618

Qualcomm Snapdragon 865

GPU Adreno 610

Mémoire RAM

4 Go

4/6 Go

6/8 Go

Espace de rangement

64/128 Go

Extension SD jusqu’à 512 Go

64/128 Go

Extension SD jusqu’à 256 Go

128/256 Go

Batterie

6 000 mAh

Charge rapide de 18 W

5 160 mAh

Charge rapide de 33 W

4 700 mAh

Charge rapide de 30 W

Caméras arrière

48 mégapixels f / 1,79

Macro 2 mégapixels f / 2.4

2 mégapixels bokeh f / 2.4

64 mégapixels f / 1,8

8 mégapixels super grand angle f / 2,2

Macro 2 mégapixels f / 2.4

2 mégapixels bokeh f / 2.4

64 mégapixels f / 1,9

13 mégapixels super grand angle f / 2.4

Téléobjectif 5 mégapixels et macro f / 2,2

2 mégapixels bokeh f / 2.4

Caméra frontale

8 mégapixels f / 2.05

20 mégapixels f / 2,2

20 mégapixels f / 2,2 (motorisé)

Système opératif

Android 10

MIUI 12 pour Poco

Android 10

MIUI 12 pour Poco

Android 10

MIUI 12 pour Poco

Connectivité

Double 4G

WiFi 5

Bluetooth 5.0

Infrarouge

Radio FM

Prise casque

USB type C

Double 4G

WiFi 5

Bluetooth 5.0

NFC

Infrarouge

Radio FM

Prise casque

USB type C

5G SA / NSA

Double 4G

WiFi 6

Bluetooth 5.1

Infrarouge

NFC

Prise casque

USB type C

Dimensions et poids

162,3 x 77,3 x 9,6 mm

198 grammes

165,3 x 76,8 x 9,4 mm

215 grammes

163,3 x 75,4 x 8,9 mm

219 grammes

Autres

Double haut-parleur

Certifié Hi-Res Audio

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté droit

Double haut-parleur

Certifié Hi-Res Audio

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté droit

Certifié Hi-Res Audio

Lecteur d’empreintes digitales sous l’écran

Prix

4/64 Go: 149 euros

4/128 Go: 169 euros

6 Go / 64 Go: 227 euros chez Amazon

6 Go / 128 Go: 229 euros chez Amazon

4/64 Go: 449 euros sur Amazon

8/256 Go: 529 euros sur Amazon