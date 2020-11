Nous sommes dans le feu de l’action de la semaine bouillante avec les offres Black Friday, un nom qui devrait changer pour Black Week pour les jours précédents que presque toutes les grandes surfaces et les magasins en ligne ont mis en place. Et comment est le nôtre localiser des téléphones portables à des prix attractifs, nous vous apportons ici le Poco X3 NFC.

Dans ce cas, c’est eBay qui se charge de mettre le téléphone sous nos yeux à un prix vraiment irrésistible. Avec tout ce que le Poco X3 NFC a à offrir, étant un téléphone très compétitif et l’une des grandes surprises en termes de bataille qualité-prix de ce 2020, nous pouvons maintenant aussi obtenez-le pour moins de 200 euros. Sans aucun doute, une aubaine difficile à rater.

Little X3 NFC sur eBay pour 186 euros

Dans le Poco X3 NFC, nous trouvons un téléphone portable signé par l’une des marques de l’écosystème Xiaomi, le Poco qui est né en Inde et est devenu plus tard international. Le X3 NFC est l’un de leurs modèles de ligne médiane cette année, celui qui se distingue par sa capacité à rivaliser avec des téléphones plus chers que lui, bien plus maintenant qu’il a une réduction significative du prix de vente.

Pour 189 euros on tombe sur un écran FullHD + qui peut se rafraîchir à 120Hz si on active l’option, et avec un niveau sonore assez élevé. La puissance n’est pas folle mais elle profite pleinement des possibilités de son Snapdragon 732G, supporté ici sur 6 Go de RAM. La batterie de 5160 mAh avec une charge rapide de 33 W, avec des performances exceptionnelles et au-dessus de la moyenne.

Le dos est cousu avec un quadruple ensemble de caméras qui offre d’assez bons résultats, malgré le fait que son objectif macro est peut-être le plus faible des quatre, et il s’avère très polyvalent avec un super grand angle assez drôle. Tout cela est emballé dans un téléphone pesant 215 grammes et qui peut désormais être le nôtre sur eBay pour 186 euros temporairement. Tu vas le perdre?

Xiaomi Poco X3 NFC 64GB 6.67 ” Smartphone Phone 64MP 5160mAh Version globale

Partagez Xiaomi Poco X3 NFC pour 186 euros sur eBay, un super prix pour l’obtenir dans la semaine du Black Friday 2020