Xiaomi veut démocratiser les appareils photo de dernière génération, et depuis la Chine, ils pourraient déjà préparer un nouveau Redmi 9 avec le capteur ISOCELL HM2 de Samsung qui porterait les 108 mégapixels à la gamme de base.

Après que dépasser la pomme à droite et devenant déjà la deuxième marque qui vend le plus de téléphones mobiles au monde, la vérité est que Xiaomi veut continuer à prendre des mesures sur un marché des smartphones qui les regarde toujours surpris par leur capacité à démocratiser les dernières technologies aux prix de démolition.

Bientôt, nous pourrons en pointer un de plus, et c’est que le géant Haidian se prépare déjà à lancer un nouveau smartphone à petit budget avec un appareil photo de 108 mégapixels, qui selon certaines sources serait encadré dans la famille Redmi 9 Et ce pourrait être le mobile le plus abordable du marché avec un appareil photo de 108 MP.

Évidemment Ce ne sera pas le premier Xiaomi avec un appareil photo de cette résolution, puisque le Mi 10T Pro ou le Redmi K30S par exemple ont déjà 108 mégapixels, mais tous vont jusqu’à des prix autour de 400 ou 500 euros qui ne sont pas si attractifs pour le grand public à la recherche de mobiles beaucoup moins chers.

Xiaomi montera le nouveau Samsung ISOCELL HM2 avec 108 MP sur deux mobiles Redmi

Ce nouveau Redmi 9 jouera ici, qui arriverait selon des sources à la fin de ce mois de novembre avec un Capteur Samsung ISOCELL HM2, avec des pixels 0,7 μm plus petits que ceux de l’ISOCELL HM1 mais avec le même technologie de regroupement de pixels jusqu’à neuf pixels qui présentait déjà le modèle le plus performant des capteurs photographiques de Samsung, utilisé par exemple dans le Galaxy S20 Ultra.

En outre, ils confirment également les sources que Xiaomi pourrait préparer avant la fin de cette année, un autre Redmi de la série Note 10 également avec un capteur de 108 mégapixels, qui semble sans aucun doute normalisé pour le prochain cours parmi les mobiles de milieu de gamme et d’entrée de gamme.

De ce deuxième Redmi avec un appareil photo de 108 MP, plus de détails sont connus, comme le fait qu’il aurait le Jeu de puces Qualcomm Snapdragon 750G et un système de charge rapide jusqu’à 33 W pour récupérer de l’énergie à une vitesse fulgurante qui jusqu’à présent était également limitée aux téléphones mobiles avec des performances et des prix plus élevés.

Il ne reste plus que huit semaines d’un parcours 2020 très étrange, qui a même vu un marché porteur tel que les smartphones décliner, ce qui faites maintenant confiance à la campagne de Noël pour gravir les échelons et faire un peu les résultats de presque tout le monde … Xiaomi arrivera-t-il à l’heure?

