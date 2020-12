Selon des sources chinoises, Xiaomi aurait suspendu la production de son moniteur Mi Surface 34 pour faire place à ce nouveau modèle 30 pouces au premier trimestre 2021.

A déjà Xiaomi de plusieurs moniteurs PC dans son catalogue d’appareils, certains même très bon marché, et nous ne nous attendions pas à moins car nous connaissons déjà le millionnaire qu’il en coûte pour acheter tous les produits pour la maison du géant chinois et nous parlons certainement de très nombreux gadgets de types différents.

Cette fois, de Chine, ils nous présentent celui qui sera Le prochain moniteur de jeu de Xiaomi, qui devrait sortir en 2021 avec une conception grand format de jusqu’à 30 pouces de diagonale et de courbure pour la meilleure sensation surround, qui nous permettra de profiter de nos jeux vidéo préférés avec une expérience exceptionnelle.

Un héritier hautes performances du Xiaomi Mi Surface 34, mais avec une diagonale de 30 pouces

Selon les sources, il s’agit de un héritier de la Xiaomi Mi Surface 34 pouces qui a été présenté dans la société en octobre 2019 et qui a été vendu en Chine comme le moniteur Xiaomi le plus avancé à jouer, offrant une résolution de 3440 x 1400 pixels au format 21: 9 et courbure 1500R en plus d’un taux de rafraîchissement élevé pour s’adapter à l’heure.

C’est de la spéculation pour l’instant, mais apparemment Samsung a suspendu l’expédition de panneaux de 34 pouces forçant Xiaomi à arrêter la production de la Mi Surface 34, qui n’a pas officiellement quitté la Chine, le géant Haidian a donc dû négocier avec d’autres partenaires pour assurer des panneaux de 30 pouces qui équiperaient ce nouveau moniteur dont pour l’instant même son nom est inconnu.

Nous savons que serait publié tout au long du premier trimestre de 2021, et cela a été confirmé par plusieurs sources bien informées en Chine, qui ne le disent évidemment pas mais très susceptible de rester ancré aux frontières du marché domestique de Xiaomi au moins dans leurs premières semaines en magasin.

En tout cas devrait avoir un prix juste comme pratiquement tout le catalogue Xiaomi, sûrement autour de 300 euros en tenant compte du prix du modèle 34 pouces, estimé à environ 400 euros chez les détaillants importateurs. Ce sera sans aucun doute une option très intéressante si elle est enfin présentée en Espagne et en Amérique latine, nous serons donc très attentifs!

