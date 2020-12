La firme chinoise lance son deuxième appareil axé sur la lecture.

Depuis un certain temps, nous soupçonnons que Xiaomi veut couvrir absolument tous les segments du marché technologique et affronter les entreprises qui les dirigent. Quant aux smartphones, la firme chinoise est déjà le troisième constructeur mondial et esquisse sa feuille de route pour côtoyer le plus grand.

Dans d’autres segments, comme les e-books, il est encore loin des principaux opérateurs, mais il ne serait pas étonnant que dans peu de temps il puisse rivaliser face à face. Xiaomi a lancé son Xiaomi Mi Reader il y a quelque temps et, maintenant, il est de retour avec un nouvel appareil, le My Electronic Paper Book Pro.

Que savons-nous du livre papier électronique Xiaomi Mi Pro

Bien que son cahier des charges ne soit pas encore rendu public, ce que nous savons, c’est que ses caractéristiques seront beaucoup plus avancé que son prédécesseur. On sait également qu’il intégrera le propre assistant vocal de Xiaomi et que, grâce à lui, l’appareil est capable de lire des livres stockés, à la manière des livres audio.

Le Xiaomi Mi Electronic Paper Book Pro sera en vente à partir du 15 décembre et est planté sur le marché comme une alternative au Kindle d’Amazon. Après son lancement, nous pourrons vous dire plus en détail ce que cache cet appareil Xiaomi qui cherche à conquérir les amateurs de lecture.

Selon des informations publiées sur le réseau social Weibo, la nouvelle liseuse de la firme chinoise sera mise sur le marché à un prix de 1099 yuans, environ 138 euros à changer. La société a lancé une promotion de sortie afin que ceux qui acquièrent le Mi Electronic Paper Book Pro reçoivent un abonnement d’un an au service de livre de Xiaomi.