Xiaomi vient de présenter le Redmi Note 9T lors d’un événement virtuel mondial pour renforcer un catalogue de téléphones intelligents qui ne cesse de croître. Le terminal est la version internationale du dernier Note 9 commercialisé en Chine et se distingue par premier de la série «Redmi» avec prise en charge de la 5G.

2020 n’a pas été l’année de la 5G. Et 2021 ne ressemble à aucun des deux. Cela se produit généralement avec ces bonnes nouvelles de l’industrie technologique où le marketing est toujours en avance sur la réalité. 99% des utilisateurs continuent à travailler avec la 4G ou la 3G et ceux qui utilisent la 5G le font au minimum des possibilités (au niveau de performance le plus bas) d’un standard qui est loin de décoller comme ils nous l’avaient promis en leur temps , infrastructure de réseau et tarifs économiques inclus.

Ce que nous allons voir cette année est le «Démocratisation» de la 5G en termes d’appareils. Nous voyons déjà dans les présentations du CES 2021 que la 5G est incluse au moins en option dans plusieurs séries d’ordinateurs portables et en termes de mobiles, apporter le support aux terminaux de milieu de gamme et d’entrée de gamme devrait être une priorité. Xiaomi répond à cela avec le Redmi Note 9T, le premier de cette série prenant en charge la 5G.

En plus des nouveaux réseaux, le terminal suit la stratégie de rapport qualité-prix avec laquelle Xiaomi a grimpé dans le top 3 des ventes mondiales, surpassant Apple lui-même, ce que la société a été chargée de retenir dans la présentation du Redmi Note 9T.

Son écran suit la tendance du grand format avec un panneau LCD 6,53 pouces diagonale et résolution FHD +. Son taux de rafraîchissement augmente à 90Hz par rapport aux 60Hz des panneaux typiques et a la solution Corning Gorilla Glass 5 comme protection.

Xiaomi s’appuie sur MediaTek pour son moteur matériel et plus particulièrement sur la nouvelle série Dimensity 800U qui permet prend en charge la 5G à partir du même intégré et avec la possibilité d’équiper une double double SIM. Il est fabriqué en processus de 7 nanomètres et a augmenté ses performances par rapport aux versions précédentes avec un processeur à huit cœurs (dont deux Cortex-A76 à 2,4 GHz) et le GPU Mali-G57 MC3.

Il ne correspondra pas aux performances de Qualcomm, mais c’est un SoC de bon niveau bien adapté au milieu de gamme, avec 4 Go de RAM ou un stockage basé sur UFS 2.2.

Pour le reste, ce Redmi Note 9T monte un système de caméra à triple capteur et une batterie de bonne capacité avec une charge rapide et une garantie de fonctionnement de trois ans. Le capteur d’empreintes digitales est situé sur le côté du bouton d’alimentation d’un châssis monocoque et dispose de haut-parleurs stéréo et d’un support NFC.

Redmi Note 9T: spécifications

écran

LCD 6,53 pouces – Gorilla Glass 5

Résolution

FHD +

Chipset

MediaTek Dimensity 800U

Mémoire

4 Go de RAM

Espace de rangement

64 à 128 Go

Caméra frontale

13 MP, f / 2,3

Caméra arrière

Configuration triple:

48 MP, f / 1.8 principal

Grand angle 8MP, F2.2

Macro 2MP, F2.4

Connectivité

5G, 4G, 3G. Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1. NFC, USB-C

Tambours

5000 mAh avec charge rapide de 18 W

Dimensions

162 x 77,3 x 9,2 mm – 199 grammes

Système opératif

Android 10 avec MIUI 12

Avec Android 10 et l’interface utilisateur Xiaomi MIUI 12, le Redmi Note 9T sera disponible sur le marché international dans différentes finitions de couleurs et en deux versions:

Redmi Note 9T avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage: 199 euros comme prix de lancement spécial Redmi Note 9T avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage: 249 euros comme prix de lancement spécial

Un prix spectaculaire, comme du contenu comme d’habitude chez Xiaomi et qui va vraiment permettre à la 5G de se «démocratiser» en apportant de nouveaux réseaux mobiles à des terminaux milieu de gamme comme celui-ci sous la barre des 200 $.