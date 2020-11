Xiaomi a lancé son propre chargeur pour l’iPhone 12, à un prix cinq fois inférieur à celui d’Apple.

Écrit par Christian Collado

Si vous avez acheté – ou envisagez de le faire – l’un des nouveaux iPhone 12 et que vous n’avez pas de chargeur compatible chez vous, vous avez deux options: payer les 25 euros qu’Apple demande pour son chargeur officiel, ou recourir à l’un des de nombreux chargeurs tiers compatibles, surtout beaucoup moins cher que celui d’Apple.

Et comme, Xiaomi ne voulait pas rater l’occasion de lance son propre chargeur compatible avec les nouveaux iPhones, Au prix de moins de 5 euros, cinq fois moins cher que celui vendu par Apple sur son site officiel.

Le chargeur Xiaomi compatible avec l’iPhone 12 ne coûte que 5 euros

Comme beaucoup d’autres chargeurs disponibles sur le marché, le nouveau Mon chargeur rapide USB-C 20 W est compatible avec le Technologie d’alimentation USB qui utilisent le nouvel iPhone 12, ainsi que de nombreux autres smartphones tels que les Google Pixels.

Comme son nom l’indique, c’est un chargeur capable de fournir jusqu’à 20 W de puissance, vous pouvez donc charger rapidement les modèles d’iPhone à partir de l’iPhone 11.

Le chargeur conserve également une grande ressemblance avec Apple grâce à son format compact et son corps en plastique blanc.

Il a un poids de 43 grammes, et dispose de systèmes tels que la protection contre les surtensions et les surintensités, la protection contre les courts-circuits et la surchauffe et des systèmes de résistance à l’électricité statique.

Bien que ce ne soit pas le chargeur le plus avancé techniquement, c’est certainement une très bonne alternative à l’accessoire pour lequel Apple compte facturer 25 euros aux acheteurs de l’iPhone 12.

Son lancement sur le marché aura lieu à partir de 3 novembre, et peuvent être achetés au prix de 39 yuans en Chine, environ 5 euros pour changer.

Pour le moment, il n’y a pas de données concernant sa disponibilité en dehors des frontières du marché chinois.