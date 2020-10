Xiaomi est la marque de téléphone préférée en Russie, quelque chose que nous ne savons pas si Poutine l’aimera du tout …

Les guerres historiques entre de grandes puissances comme la Chine, la Russie ou la France fournissent des milliers et des milliers de rapports, de mots et d’histoires et aujourd’hui nous vous en apportons un de plus.

Eh bien, à vrai dire, il n’y a pas de relation excessivement marquée, mais le Le dernier exploit de Xiaomi est remarquable.

Parce que, comme le dit notre titre, la marque chinoise a conquis la Russie en seulement quatre ans et à ses citoyens toujours particuliers, quelque chose dont Napoléon ne pouvait jamais se vanter pour son malheur.

Blagues à part, ce que nous voulons dire, c’est que Xiaomi est devenu le marque préférée des acheteurs de smartphones en Russie comme certifié par une étude de marché préparée par Yandex.

Plus précisément, le rapport se concentre sur évolution des goûts au cours des 10 dernières années et là, la marque chinoise a beaucoup à célébrer.

Montée fulgurante depuis 2016

En 2010, Nokia était la marque préférée des Russes. L’amour entre Nokia et la Russie a pris fin rapidement à cause d’Apple et de Samsung et, lorsqu’ils parcourent librement les terres de Poutine, Xiaomi est arrivé en 2016 et a ouvert de nouveaux horizons relationnels.

Par conséquent et de manière un peu exagérée, on pourrait dire qu’au cours des quatre dernières années, les Russes n’ont eu d’yeux que pour Xiaomi.

Plus précisément, les deux téléphones qui ont changé la tendance étaient le Redmi 4 Prime et le Redmi Note 3 Pro.

Seule une petite bosse, en 2018, a tordu la route. Xiaomi est tombé à la 8e place des marques de smartphones préférées en Russie mais, un an plus tard, grâce au Redmi Note 7, il a retrouvé son leadership.

La raison de cette idylle? De Yandex, ils soulignent que le fiabilité et prix des téléphones Xiaomi sont des aspects différentiels lors du choix d’un smartphone.