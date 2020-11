La version bêta chinoise de MIUI 12 a ajouté un nouveau design pour deux des menus les plus utilisés sur les téléphones Xiaomi: la puissance et le volume. Curseurs verticaux, plus de minimalisme et un certain air à iOS 14.

Xiaomi n’a pas fini d’intégrer MIUI 11 à une grande partie de son catalogue, et Android 11 n’est pas à peine étendu. Abondance de mobiles, nombreux changements à entreprendre au niveau logiciel et une évolution de ce logiciel qui ne cesse de progresser. Regarde juste le changements introduits dans la version bêta chinoise de MIUI 12 pour anticiper ce qui atteindra tôt ou tard le global et stable. Et il semble que le design va être raffiné.

Curseur de désactivation multifonction

Apparition des nouveaux menus MIUI 12 en version bêta. Captures d’écran des développeurs XDA

C’est ce qui attire le plus l’attention du design renouvelé des menus MIUI 12, qui correspond aux options d’arrêt et de redémarrage. Comme capturé à partir de la dernière version bêta chinoise, après avoir maintenu le bouton “ d’alimentation ” enfoncé, un curseur apparaît sur l’écran qui permet éteignez le mobile s’il monte et redémarrez-le s’il glisse vers le bas. Il apparaît centré sur l’écran et son apparence est très similaire au menu d’arrêt de Realme UI.

L’autre menu que Xiaomi a modifié est celui du volume. MIUI 12 améliore l’esthétique des curseurs verticaux en mettant en œuvre des améliorations d’animation et un nouveau style pour les différents types de volume. En appuyant sur les boutons physiques et en appuyant sur les trois points de menu, les accès rapides pour le volume multimédia, le téléphone et le son de l’alarme sont affichés en blanc sur fond gris, très similaire à l’aspect offert par les contrôles rapides d’iOS.

La refonte des menus est déjà dans la version bêta de MIUI 12, il lui manque donc toujours pour atteindre les téléphones mobiles dans une version stable. En principe le menu d’alimentation serait exclusif à Android 11; le volume atteindrait n’importe quel Xiaomi avec MIUI 12.

