Xiaomi renforce encore son milieu de gamme avec le nouveau Xiaomi Redmi 9 Power, un nouveau terminal qui partage 99% de l’ADN avec le Xiaomi Redmi Note 9 4G qu’ils ont présenté en Chine il y a quelques semaines, mais avec quelques – quelques – différences.

Le Xiaomi Redmi 9 Power est un nouveau milieu de gamme avec Snapdragon 662 et une grande batterie de 6000 mAh. Contrairement au Xiaomi Redmi Note 9 4G, il dispose d’un quad caméra de 48 mégapixels, bien qu’il ait moins de RAM.

Fiche technique Xiaomi Redmi 9 Power

Xiaomi Redmi 9 Puissance

écran

Écran LCD de 6,53 pouces

Full HD +

Dimensions et poids

162,3 x 77,3 x 9,6 mm

198 grammes

Processeur

Muflier 662

RAM

4 Go

Espace de rangement

64/128 Go

Caméra frontale

8 MP

Caméra arrière

48 MP

8 MP UGA 120º

Macro 2 MP

Bokeh 2 MP

Tambours

6000 mAh

Charge rapide 18W

Charge inverse

Système opératif

MIUI 12

Android 10

Connectivité

LTE

Wi-Fi ac

Bluetooth 5.0

USB-C

IR Blaster

Minijack

Autres

Lecteur d’empreintes digitales sur le côté

Haut-parleurs stéréo

Prix

À partir de 122 euros pour changer

Écran Full HD + et design coloré

Le Xiaomi Redmi 9 Power est présenté comme un mobile pour le grand public et est livré avec un design un peu plus coloré que d’habitude, avec quatre couleurs au choix cela vaut pour une bonne partie du terminal, y compris une partie du module pour les caméras.

Sur sa face avant, la proéminence est pour l’écran, qui a un panneau LCD avec une diagonale de 6,53 pouces et résolution Full HD +. Le taux de rafraîchissement de l’écran reste au 60 Hz standard.

Pour le Redmi 9 Power, Xiaomi a opté pour une encoche en forme de goutte pour intégrer la caméra frontale. Le lecteur d’empreintes digitales trouve sa place sur l’un des côtés du téléphone qui, d’ailleurs, se vante d’avoir haut-parleurs stéréo.

Caméra quadruple et une excellente batterie

Si le nom chinois de ce terminal -Xiaomi Redmi Note 9 4G- nous parlait de connectivité, la version lancée en Inde révèle une autre de ses caractéristiques: sa batterie. Le Xiaomi Redmi 9 Power a un Batterie d’une capacité de 6000 mAh, compatible avec la charge rapide 18W et la charge inversée. Un chargeur rapide de 22,5 W est inclus dans la boîte.

Une nouveauté de ce Xiaomi Redmi 9 Power est dans l’appareil photo. En face, nous avons un selfie de 8 mégapixels, tandis que derrière se trouve un Caméra quad 48 mégapixels. Ce capteur principal est accompagné d’un grand angle de 8 mégapixels et de deux capteurs de 2 mégapixels: un pour la macro et un pour le bokeh.

En termes de puissance, le Xiaomi Redmi 9 Power monte le Snapdragon 662 qui est pris en charge par 4 Go de RAM et stockage au choix entre 64 Go ou 128 Go. Le modèle 64 Go a un stockage UFS 2.1, tandis que le modèle 128 Go a UFS 2.2.

Versions et prix du Xiaomi Redmi 9 Power

Le Xiaomi Redmi 9 Power a été officiellement présenté en Inde, où il peut être acheté le 22 décembre en trois couleurs: noir, rouge, vert et bleu et en deux versions de stockage différentes. Voici les prix officiels:

Xiaomi Redmi 9 Puissance 4 + 64 Go: 10 999 roupies indiennes, environ 122 euros à changer.

Xiaomi Redmi 9 Puissance 4 + 128 Go: 11 999 roupies indiennes, environ 133 euros à changer.

Plus d’informations | Xiaomi

Partagez Xiaomi Redmi 9 Power: batterie de 6000 mAh et quad caméra dans un nouveau milieu de gamme économique