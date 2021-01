Écrit par María Veiga dans Mobile

Le milieu de gamme abordable de smartphones est peuplé et bien peuplé. Les téléphones encadrés dans ce segment sont nombreux et variés, donc il est facile de se perdre parmi tant d’options.

Toutes les entreprises ont des téléphones pour des gammes de prix inférieures à 200 euros Ils sont complets et avec des caractéristiques conformes. Cela signifie-t-il qu’ils sont pour tout le monde? Clairement non. Comme pour tout dans la vie, cela dépend toujours des particularités, des besoins et de la poche de chaque individu, mais si votre fourchette de dépenses est d’un maximum de 200 euros, vous serez intéressé par cette comparaison.

Le Xiaomi Redmi 9C et le Samsung Galaxy A21 sont deux smartphones qui tentent d’embrasser le rapport qualité-prix. Ils ne sont pas ostentatoires dans leur prix ou dans leurs matériaux, mais Xiaomi et Samsung ont essayé de se serrer la ceinture pour démocratiser au maximum le prix des deux propositions.

Si vous hésitez entre opter pour un terminal plus basique ou vous étirer un peu, nous vous donnerons toutes les informations nécessaires pour que la décision ne soit pas un casse-tête. Alors, passons au bordel, Xiaomi Redmi 9C vs Samsung A21s: lequel choisir et pourquoi?

Conception et affichage: deux options vraiment similaires

Avec lui Xiaomi 9C nous avons trouvé un gros smartphone, de dimensions 164,9 x 77,1 x 9 mm et un poids de 196 grammes. Sur le devant, il monte un Panneau HD + LCD de 6,5 pouces (1600 x 720 px) avec une densité de 269 ppp et un rapport hauteur / largeur 20: 9. Dans sa partie centrale est un encoche en forme de goutte pour la caméra frontale.

Le Xiaomi 9C est disponible en noir, bleu et orange, et la firme chinoise a opté pour Plastique pour sa fabrication.

Pour sa part, Samsung A21s a des dimensions légèrement plus petites, 163,7 x 75,3 x 8,9 mm et un poids similaire, 192 g. L’écran répète pratiquement les fonctionnalités: panneau LCD de 6,5 pouces avec Résolution HD + de 1600 x 720 px, Densité de 270 ppp et format d’image 20: 9. Cela ressemble à un copier-coller, mais il en est ainsi. La différence se trouve dans la position de la caméra selfie, car elle réside dans la partie supérieure gauche à l’intérieur d’un “trou”.

Ce smartphone Samsung se décline en trois couleurs, noir, blanc et bleu, et son matériau prédominant est Plastique.

Qui gagne donc dans la section écran et design? Avec les données en main, nous ne pouvons rien dire d’autre que cravate technique.

Caméras: la différence de prix déstabilise cette section

En arrivant à la section caméras, nous commençons à voir les premières différences entre les deux terminaux. Dans le cas du Xiaomi Redmi 9C, il équipe un triple caméra arrière avec un capteur principal de 48 MP, un objectif macro 2 MP et un capteur de profondeur 2MP. Incorpore un flash LED mais il n’a ni stabilisateur ni vidéo au ralenti. Pour la caméra selfie, la firme chinoise a opté pour un objectif 5 MP. Comme on le voit dans le calcul, il s’agit d’une configuration de caméra assez discrète mais selon son prix, environ 130 euros. On ne peut pas en demander davantage.

Au contraire, le Samsung Galaxy A21 affirme ici la différence de prix. Ce terminal propose une configuration de caméra arrière quad, avec un objectif principal 48MP, un grand angle 8MP, un objectif macro 2MP et un objectif de profondeur 2MP. Pour la avant, ce terminal de la firme coréenne propose un appareil photo 13 MP. Mais, comme avec le Xiaomi, il ne dispose pas de stabilisateur optique ni de ralenti. Il équipe un flash LED.

Batterie et performances: rien à redire en termes d’autonomie

Passant à la section batterie, nous avons une fois de plus des caractéristiques presque tracées. Il Xiaomi Redmi 9C équipe une batterie Li-ion de 5000 mAh, pris en charge par une charge rapide de 10 W. Ceci n’est pas amovible et, dans des conditions d’utilisation normales, cela porte ses fruits pendant plus d’un jour.

Si on passe au Samsung Galaxy A21s on trouve une batterie Li-Polymer, également 5000 mAh, mais dans ce cas, la charge rapide augmente la mise à 15 W. Elle n’est pas non plus amovible et, comme cela arrive avec son rival dans cette comparaison, cela devrait être plus que suffisant à la fin de la journée et le lendemain.

Processeur et mémoire: Samsung propose une gamme plus large

Entrons dans l’essentiel, le processeur et les différents composants qui le feront briller ou non. Dans le cas du Xiaomi Redmi 9C, il équipe la puce Mediatek Helio G35 2,3 GHz huit cœurs (8 Cortex A53 2,3 GHz). Il s’accompagne d’une configuration discrète de 2 ou 3 Go de RAM et 32 ​​ou 64 Go de ROM extensible avec carte microSD. En passant le processeur entre les griffes d’AnTuTu, il a marqué 110 490 points.

Pour le smartphone Samsung qui nous concentre ici, la société sud-coréenne a choisi le processeur Exynos 850 8 cœurs 2 GHz (4 Cortex A55 2,0 GHz + 4 Cortex A55 2,0 GHz). Parallèlement, il existe trois options Mémoire RAM (3, 4 ou 6 Go) et 32 ​​ou 64 Go de ROM, extensible via carte microSD. Dans la version 3 Go + 32 Go, le smartphone Samsung a marqué 117 341 points.

Connectivité: pas de 5G en vue

En parlant d’une entrée ou d’une plage d’entrée moyenne comme nous sommes ici, cela ne surprendra personne que aucun de ces deux appareils n’a de connectivité 5G. En regardant les processeurs qu’ils équipent, on aurait déjà dû deviner qu’il en est ainsi.

Outre la 5G, dans le Xiaomi Redmi 9C, nous trouvons le Bluetooth version 5.0, GPS, entrée casque 3,5 jack, radio fm et capteur d’empreintes digitales à l’arrière. À cette occasion et non comme avec de nombreux appareils dans les gammes basses Xiaomi, la société chinoise a décidé équipez ce smartphone avec NFC.

Que propose le Samsung Galaxy A21 dans ce domaine? Eh bien, pratiquement une copie conforme. A Entrée casque 3,5 jack, radio fm, bluetooth 5.0, double SIM, GPS et… NFC, oui. De même, le capteur d’empreintes digitales est également situé à l’arrière.

Xiaomi Redmi 9C vs Samsung A21s: lequel dois-je acheter?

Comme vous l’avez vu si vous vous êtes arrêté pour lire point par point, il s’agit de deux smartphones très homogènes qui essaient, chacun à leur manière, d’offrir le plus possible en ajustant leur prix. De toute évidence, nous parlons de deux modèles commerciaux différents. D’une part, nous avons une jeune entreprise comme Xiaomi qui a toujours affiché un rapport qualité-prix enviable, essayant de démocratiser considérablement la technologie.

À l’autre extrémité, nous avons Samsung, une entreprise reconnue et leader mondial qui tente de satisfaire toutes les gammes du marché afin que toutes les poches qui veulent opter pour un Samsung peuvent le faire.

Avec tout cela, que nous reste-t-il? Face à face et sans tenir compte du prix, le choix serait clair: le Samsung Galaxy A21s. Le problème? Quoi pour 180-200 euros, il existe sûrement d’autres meilleures options sur le marché en dehors de Samsung. Si ce que vous voulez, c’est un terminal de la société coréenne, bien sûr, c’est une excellente option pour le milieu de gamme, surtout si nous parvenons à obtenir une offre qui fait baisser son prix. en dessous de 180-190 euros avec les paramètres élevés de 4 + 64 Go. Il y aurait un gagnant clair.

Mais si nous voulions dépenser le moins possible et avoir accès aux avantages qu’offre un smartphone, nous pensons que le Xiaomi Redmi 9C est un meilleur achat, On le trouve facilement en vente pour 130 euros ou moins.

Bien sûr, il vaut mieux acheter en sachant ce que vous achetez et être conscient de ses limites et de ses avantages. En mettant l’un devant l’autre, Xiaomi se demande simplement que la différence de prix entre les deux est vraiment justifiée, bien que la garantie d’une marque comme Samsung ne l’ait pas.

