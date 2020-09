Grâce à une fuite, nous avons eu l’occasion de voir les premiers rendus du Xiaomi Redmi Note 10, un smartphone de milieu de gamme qui, selon les premières informations, allait être alimenté par le SoC Dimensity 820 par MediaTek.

Dans cet article dédié aux smartphones milieu de gamme les plus puissants nous avons eu l’occasion de découvrir que le SoC Dimensity 820 offre de très bonnes performances, à tel point qu’en fait, il est bien au-dessus du SoC Snapdragon 765G et prend également en charge la nouvelle norme 5G.

Le choix du SoC Dimensity 820 aurait été un succès, d’autant plus que son coût est inférieur à celui du Snapdragon 765G, mais d’après cette nouvelle fuite, tout semble désormais indiquer que le Xiaomi Redmi Note 10 Il sera équipé de la solution Qualcomm.

Dans les images ci-jointes, nous pouvons voir le design de ce nouveau smartphone. La partie avant parie sur un design tout écran avec l’île flottante classique, où la caméra est intégrée. À l’arrière, nous avons un espace circulaire où un ensemble de trois caméras est monté, capté par un capteur principal de 48 MP.

Pour le reste il n’y a rien à souligner, puisqu’en général la ligne du Xiaomi Redmi Note 10 il est assez classique et se limite à suivre la tendance de l’industrie. Nous ne savons pas encore quels matériaux la société chinoise utilisera pour fabriquer ce terminal, mais il est fort probable que nous trouverons du plastique. Ce serait la chose la plus raisonnable de réduire les coûts.

Spécifications et prix éventuel du Xiaomi Redmi Note 10

SoC Snapdragon 765G avec processeur à huit cœurs et GPU Adreno 620.

Écran IPS de 6,53 pouces avec une résolution de 2340 x 1080 pixels.

Trois caméras arrière non spécifiées (capteur principal 48 MP).

Caméra frontale sans préciser.

8 Go de RAM.

128 Go de capacité de stockage extensible.

Batterie de 5000 mAh compatible avec une recharge rapide.

Lecteur d’empreintes digitales intégré sur le côté.

Connectivité 5G.

Android 10 comme système d’exploitation.

Les spécifications que nous avons répertoriées ne sont pas confirmées, veuillez donc noter que pourrait partiellement changer lors de l’annonce officielle du Xiaomi Redmi Note 10.

Votre prix de vente ça devrait être autour de 299 euros, environ. Ce terminal succédera au Xiaomi Redmi 9 Note.