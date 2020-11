Il y a quelque temps, nous avons vu les nouveaux modèles Xiaomi avec le sceau Redmi qui sont arrivés sur le marché. Trois nouveaux terminaux qui arrivent pour renouveler le marché du milieu de gamme en Chine. Il s’agit du Xiaomi Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G et Redmi Note 9 Pro.

Et maintenant concentrons-nous sur le Xiaomi Redmi Note 9 5G. Le modèle intermédiaire de la marque en termes de performances et le plus économique des trois qui mise sur la connectivité 5G. Un téléphone avec une batterie de 5000 mAh et un processeur Dimensity 800U à l’intérieur.

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 9 5G

Xiaomi Redmi Note 9 5G

écran

IPS FullHD + 6,53 pouces

2 340 x 1 080 px

450 nits, verre Gorilla 5

Processeur

Dimensity 800U

Mémoire RAM

6/8 Go

Espace de rangement

128/256 Go

Batterie

5 000 mAh

Charge rapide 18 W

Caméras arrière

Principal: 48MP, f / 1.79

Grand angle: 8MP, f / 2.2, 118º

Macro: 2MP

Caméra frontale

13 mégapixels

Logiciel

MIUI 12

Android 10

Dimensions et poids

161,96 x 77,25 x 9,2 mm

199 grammes

Autres

Jack 3,5 mm, Bluetooth 5.1, USB type C, Radio FM, dualSIM, LTE, lecteur d’empreintes digitales latéral

Prix

À partir de 166 euros pour changer

Processeur Mediatek

Dans ce cas, nous sommes confrontés au modèle le plus économique de ceux présentés, au moins de ceux qui ont une connectivité 5G. Et tandis que le “Pro” est engagé dans un moteur Snapdragon, dans ce cas, la marque choisie est Mediatek, qui comprend le processeur Dimensity 800U à l’intérieur.

Nous sommes face à un terminal écran généreux, enfin pas en vain on monte jusqu’à 6,53 pouces sur une dalle de type IPS capable d’offrir une résolution FullHD +. Sous le panneau et supportant le processeur, le constructeur propose des variantes avec 6 ou 8 Go de RAM qui s’accompagnent de capacités de 128 ou 256 Go.

Dans la section multimédia, mettez en évidence un module triple caméra arrière intégré dans un capteur principal de 48 mégapixels avec f / 1,79. Parallèlement, un grand angle de 8 MP, f / 2,2 et 118 ° et un capteur macro de 2 mégapixels.

Disponible en trois couleurs, il s’engage à apporter la 5G aux téléphones économiques sans sacrifier d’autres fonctionnalités

Dans ce cas, Xiaomi a opté pour une batterie de 5000 mAh, supérieur à celui du Remi Note 9 4G et conséquence d’avoir la 5G. Et par curiosité, dans ce mobile Xiaomi, il ne se dispense pas d’éléments pas très courants tels que la radio FM ou le connecteur jack 3,5 mm.

Ce modèle est livré avec Android 10 et la couche de personnalisation MIUI12. En plus et en tant que sections à souligner, dans ce modèle, Xiaomi ajoute la connectivité Bluetooth 5.1, une prise USB de type C, dualSIM, LTE et un lecteur d’empreintes digitales latéral.

Prix ​​et disponibilité

Ce modèle, comme ses deux autres frères, ont été présentés en Chine et pour l’instant ils ne quitteront pas ses frontières. Ce sont les prix.

Xiaomi Redmi Note 9 5G 6/128 Go. 166 euros pour changer (1299 yuans)

Xiaomi Redmi Note 9 5G 8/128 Go. 191,55 euros pour changer (1499 yuans)

Xiaomi Redmi Note 9 5G 8/256 Go. 217,11 euros pour changer (1699 yuans)

Plus d’informations | Xiaomi

Partagez Xiaomi Redmi Note 9 5G: une batterie de 5000 mAh et un écran de 6,53 pouces pour rivaliser dans le milieu de gamme