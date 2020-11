Xiaomi vient de présenter trois autres membres de la famille Redmi Note 9, au cas où ils ne seraient pas suffisants. Viennent maintenant les Xiaomi Redmi Note 9 4G, Redmi Note 9 5G et Redmi Note 5G Pro, des mobiles complètement nouveaux par rapport à la génération précédente, avec batterie et connectivité par drapeau.

Voyons en détail les spécifications du Xiaomi Redmi Note 9 5G Pro, le plus puissant et le plus capable de la famille Redmi Note 9 à partir de la fin de cette année. Malgré le partage non

Fiche technique du Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G

DIMENSIONS ET POIDS

165,38 x 76,8 x 9,0 mm

215 g

ÉCRAN

6,67 pouces

Full HD +

IPS

120 Hz

PROCESSEUR

Qualcomm Snapdragon

MÉMOIRE

6 + 128 Go

8 + 128 Go

8 + 256 Go

Extensible via des cartes microSD

BATTERIE

4 820 mAh

Charge rapide de 33 W

SYSTÈME OPÉRATIF

Android 10

MIUI 12

CAMÉRA ARRIÈRE

108 mégapixels

8 mégapixels ultra grand angle

Macro 2 mégapixels

2 mégapixels de profondeur

CAMÉRA FRONTALE

16 mégapixels

AUTRES

5G SA / NSA

Double WiFi

VoLTE HD

Bluetooth 5.1

NFC

Prise jack 3,5 mm

PRIX

Environ 200 euros pour changer

Puissance pure et 120 Hz

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G est, sur le plan technique, identique au Xiaomi Mi 10T Lite, à l’exception de sa caméra arrière. Partagez avec lui un panneau de 120Hz avec une diagonale de 6,67 pouces, Résolution Full HD + et technologie IPS.

Le Snapdragon 750G de Qualcomm permet à ce nouveau Redmi Note 9 Pro 5G de se connecter à l’ensemble des réseaux 5G

Ce panneau est accompagné d’un processeur Qualcomm Snapdragon 750G, coupable du fait que le nouveau Redmi est capable de se connecter aux réseaux 5G, à la fois SA et NSA. La connectivité est complétée par NFC, Bluetooth 5.1 et double WiFi, entre autres.

Les mémoires peuvent atteindre 8 + 256 Go UFS 2.2, bien qu’elles partent de 6 Go de RAM + 128 Go de mémoire interne, extensible grâce à des cartes microSD. La batterie est la même que celle du Mi 10T Lite, avec 4 820 mAh et une charge rapide de 33 W.

Quatre caméras déjà pleines de mégapixels

L’appareil photo principal du Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G mesure 108 mégapixels, le plus grand capteur que nous ayons jamais vu dans un milieu de gamme. La société avait déjà opté pour cette résolution dans sa gamme haut de gamme, mais elle souhaite désormais que le milieu de gamme dispose également de mégapixels.

Le capteur de 108 mégapixels ne vient pas seul: le nouveau Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G porte quatre caméras à l’arrière

Ils vous accompagnent un grand angle de 8 mégapixels et deux capteurs complémentaires de 2 mégapixels: macro et profondeur. La caméra selfie mesure 16 mégapixels et est intégrée dans le petit trou avant.

Versions et prix du Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G

Le Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G est au prix de 1599 yuans, environ 200 euros pour changer. Il faudra voir quel est le prix en Europe après impôts. Pour le moment, il n’a ni date ni disponibilité.

