Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Xiaomi Mi Note 10, quelle est la meilleure option?

Nous faisons face à deux des appareils de Xiaomi pour répondre à une question importante, quel est le meilleur achat?

Nous arrivons à faire face à deux des smartphones Xiaomi les plus populaires. Comme il Redmi Note 9 Pro comme lui Xiaomi Mi Note 10 Ils peuvent être un bon achat pour ceux qui recherchent un excellent rapport qualité-prix, mais, ce qui est le meilleur?

Nous comparons chacune de ses caractéristiques pour tenter de répondre à cette question. Design, caméras, puissance, autonomie … Voici tout ce que vous devez savoir sur les deux appareils.

Conception et affichage

Le smartphone Redmi intègre une dalle IPS de 6,67 pouces et une résolution Full HD +. Sa façade est très bien utilisée, avec un petit trou centré dans la partie supérieure qui abrite sa caméra frontale. Au dos, un module carré caractéristique pour les caméras. Il lecteur d’empreintes digitales de ce Redmi est dans le côté.

Le Xiaomi Mi Note 10 arrive avec un écran AMOLED incurvé qui atteint 6,47 pouces. Sa résolution est Full HD + et il possède une petite encoche en forme de goutte. De plus, il cache un lecteur d’empreintes digitales sous verre. Sur son dos, nous trouvons des lignes de design qui rappellent le Mi 10, en particulier à cause de ce module vertical et divisé pour les caméras.

Caméras: ces 108 mégapixels en valent-ils la peine?

Il Redmi Note 9 Pro arrive avec 4 capteurs sur le dos: un Appareil photo principal de 64 mégapixels, une grand angle 8 mégapixels, un capteur macro Capteur 5 mégapixels et capteur 2 mégapixels pour le mode portrait. Dans le trou à l’avant, un appareil photo de 16 mégapixels.

On retrouve également 4 caméras à l’arrière du Xiaomi Mi Note 10: un capteur principal de 108 mégapixels, une grand angle Capteur 20 mégapixels, un capteur 12 mégapixels pour mode portrait et un téléobjectif 8 mégapixels. Dans l’encoche de sa façade, un capteur de 32 mégapixels.

Batterie et performances: grande autonomie

Le Redmi Note 9 Pro abrite une batterie de 5 020 mAh et une Charge rapide de 30 W. L’appareil de la famille Note, quant à lui, intègre une batterie un peu plus grande, de 5 260 mAh, et une charge rapide jusqu’à 30 W.

Comme nous l’avons souligné dans les analyses, les deux terminaux bénéficient d’un autonomie exceptionnelle, il n’y aura donc pas de différences majeures dans cette section. Aucun d’entre eux n’inclut la technologie de charge sans fil.

Processeur et mémoire: Snapdragon “G” est la chose

À l’intérieur du Redmi Note 9 Pro se trouve le Qualcomm Snapdragon 720G. C’est un processeur avec 8 cœurs Kryo qui se déplacent à une vitesse maximale de 2,3 GHz. Vous pouvez trouver le terminal chinois dans une seule version de 6 Go de RAM et deux options de stockage, 64 Go et 128 Go.

Le Xiaomi Mi Note 10, quant à lui, bouge grâce au Qualcomm Snapdragon 730G, un octa-core de 8 nanomètres qui incorpore à nouveau des noyaux Kryo. Le membre de la famille Mi Note est livré avec des versions de 6 Go et 8 Go de RAM, 64 Go, 128 Go et 256 Go de stockage. En plus d’incorporer deux processeurs pratiquement identiques, ils coïncident avec le Adreno 618 en tant que GPU.

Connectivité

Les deux smartphones chinois sont livrés avec Dual SIM, Wi-Fi Direct, LTE et toutes les fonctionnalités de base que de nombreux autres terminaux incluent. On parle de Appareils 4G, aucun d’entre eux ne vous aidera à franchir le pas vers la 5G.

Ils intègrent également la même version de bluetooth, 5.0 et Connectivité NFC, qui permet de payer dans tous types d’établissements avec des applications telles que Google Pay.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro vs Xiaomi Mi Note 10, quelle est la meilleure option?

Il Redmi Note 9 Pro peut être trouvé environ 200 euros dans sa version avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Le Xiaomi Mi Note 10, d’autre part, partie au dessus de 400 euros dans la même version.

Compte tenu du fait que la différence de prix est remarquable, Je pense que le Redmi Note 9 Pro se distingue comme une meilleure option de nos jours. Nous parlons d’un terminal équilibré, avec un design plus actuel et un ensemble de spécifications qui ne boit pas. Comme mon collègue Christian Collado l’a souligné dans son analyse, MIUI n’est pas à la hauteur du reste de ses caractéristiques, mais en ce qu’il coïncide avec le Mi Note 10.

Vous obtenez un joli design, un bon écran IPS, un processeur qui vous permettra de profiter d’applications exigeantes, l’une des meilleures caméras principales pour ce prix et une excellente autonomie. Nous l’avons dit à plus d’une occasion, le Redmi Note 9 Pro est un succès certain.

