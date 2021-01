Xiaomi Redmi Note 9S vs Samsung Galaxy A51, quel est le meilleur terminal à 200 euros?

Écrit par Carlos Rubio Mazas dans Mobile

Il y a des années, l’acquisition d’un téléphone Android de milieu de gamme / bas de gamme était un sport risqué. Non seulement parce que les spécifications des terminaux laissaient beaucoup à désirer mais aussi parce que le support que les marques apportaient à ces appareils était nul.

Heureusement, ce n’est plus le cas et le fait est que si les téléphones économiques n’ont pas – bien sûr – la même qualité ou les mêmes performances que le haut de gamme des différentes marques, ce sont des téléphones incroyables pour la plupart des utilisateurs.

Deux magnifiques exemples de terminaux de milieu de gamme bon marché sont le Xiaomi Redmi Note 9S et le Samsung Galaxy A51, que l’on peut trouver autour de 200 euros. Maintenant, lequel des deux est le meilleur? Découvrons-le.

Savoir plus: Xiaomi Redmi Note 9S Savoir plus: Samsung Galaxy A51

Design et affichage: bon, joli et bon marché

Nous commençons par la conception des deux terminaux et c’est qu’ils ne semblent certainement pas être des téléphones bon marché. Le Redmi Note 9S est un terminal pas très compact et qui est en verre, quelque chose qui montre que les smartphones «bon marché» peuvent également être bien construits. Son écran IPS de 6,67 pouces et sa résolution FHD + occupe pratiquement tout le devant et c’est que la seule interruption est le petit trou qui abrite la caméra frontale.

Quant au Samsung Galaxy A51, il faut dire que son design est vraiment magnifique bien que malheureusement il soit en plastique (et cela le rend également plus léger que le Redmi Note 9). En ce qui concerne l’écran, nous avons ici une dalle Super AMOLED de 6,5 pouces avec une résolution FHD + qui, encore une fois, occupe pratiquement tout le front.

Bien qu’en termes de design le Redmi Note 9S l’emporte grâce à sa fabrication plus premium (sans préjudice du fait qu’il y aura des gens qui préféreront le plastique de Samsung), nous pensons que les écrans Super Amoled des Sud-Coréens sont meilleurs que les IPS. Évidemment, c’est un avis personnel donc tout dépendra des goûts de chacun. Ça oui, les deux terminaux s’en tiennent au taux de rafraîchissement de 60 Hz.

Appareils photo: les téléphones bon marché peuvent aussi prendre de superbes photos

En commençant par l’appareil chinois, on trouve une partie arrière qui a un total de 4 caméras. D’une part, un capteur principal de 48 mégapixels, un grand angle de 8 mégapixels, un capteur macro de 5 mégapixels et un capteur de 2 mégapixels pour l’effet bokeh. En revanche, la caméra frontale atteint 16 mégapixels.

Quant au Samsung Galaxy A51, les Sud-Coréens ont opté pour un capteur principal signé par Samsung, plus précisément le S5KGM2 de 48 mégapixels et de focale 2.0. Il est accompagné d’un grand angle de 12 mégapixels, un capteur de profondeur de 5 mégapixels et un capteur macro, toujours avec une résolution de 5 mégapixels. Sa caméra frontale possède le capteur Samsung S5KGD1, 32 mégapixels.

Il est apprécié que les deux terminaux ont un capteur grand angle, quelque chose qui n’est généralement pas assez courant dans les téléphones bon marché. Les deux terminaux prennent plus que des photos décentes lorsque la lumière est abondante et bien que les instantanés ne soient pas parfaits, ils sont suffisants pour les demandes de la plupart des utilisateurs. Quant à la section nuit, point faible de la plupart des terminaux milieu / bas de gamme, ses performances sont correctes, sans trop mettre en évidence l’une sur l’autre.

Batterie: 5000 mAh et deux jours d’utilisation comme revendication principale du Redmi Note 9S

Comme nous le disons toujours, l’un des aspects les plus importants d’un téléphone mobile est son autonomie. Avec l’utilisation que nous donnons aujourd’hui aux smartphones – réseaux sociaux, messagerie, jeux vidéo … – nous avons besoin de grosses batteries. Heureusement, les deux terminaux l’ont.

Le Xiaomi Redmi Note 9S dispose d’une batterie spectaculaire de 5020 mAh avec charge rapide de 18 W. Comment pourrait-il en être autrement, l’autonomie de ce terminal est incroyable atteignant deux jours d’utilisation, ce que la firme nous offre depuis longtemps et c’est que beaucoup de ses autres terminaux ont également une batterie similaire.

Le Samsung Galaxy A51 n’a pas les mêmes chiffres que son rival, mais nous n’allons pas nier que la batterie est l’une de ses principales attractions. 4000 mAh avec charge rapide de 15 W Peu importe comment nous utilisons le terminal, car il dure toute la journée d’utilisation sans aucun problème. Bien sûr, nous sommes un peu plus exigeants et nous nous consacrons, par exemple, au jeu, nous verrons à quel point l’autonomie de l’A51 est bien en retrait par rapport à la Note 9S

Donc, si vous recherchez un smartphone avec une batterie superlative, le Redmi Note 9S est votre meilleure option.

Performance et expérience: Exynos n’a rien à voir contre Qualcomm

Avec Samsung, l’habituel. Alors qu’aux États-Unis et en Corée du Sud, leurs téléphones montent des processeurs Qualcomm Snapdragon, dans le reste du monde et plus particulièrement en Europe nous devons nous contenter de leurs propres processeurs, les Exynos, que bien qu’ils aient de bonnes performances, ils n’ont rien à faire contre la concurrence.

Le Xiaomi Redmi Note 9S monter un Qualcomm Snapdragon 720G, un processeur à solvant conçu pour les jeux. Il vient avec des versions de 6 Go et 8 Go de RAM, un nombre très intéressant pour le milieu de gamme. Il aura deux versions de stockage, 64 Go et 128 Go.

Quant au Samsung Galaxy A51, on trouve un Exynos 9611, fabriqué par Samsung lui-même. C’est la même puce qui a incorporé son prédécesseur, un octa-core avec une structure de 10 nanomètres. Il est animé par quatre cœurs Cortex A73 qui atteignent 2,3 GHz et quatre autres cœurs Cortex A53 qui atteignent jusqu’à 1,7 GHz.Son GPU est le Mali-G72 MP3. Il est accompagné de 4 Go de RAM.

Les processeurs Exynos sont encore quelques étapes en dessous de Snapdragon

Tout cela signifie que le Redmi a de meilleures performances que le Galaxy. Non seulement parce que le Snapdragon 720G est un meilleur processeur que l’Exynos 9611, mais aussi parce que MIUI se sent tellement mieux que One UI. Et ce n’est pas qu’une mauvaise couche de personnalisation, car il a réussi à se différencier avec des lignes de conception reconnaissables et représente une amélioration considérable par rapport à ce que nous avons trouvé il y a des années, mais parce que quelque chose ne fonctionne pas correctement sur l’appareil Samsung.

Connectivité: ce milieu de gamme ne manque -presque- de rien

Comme cela est courant dans pratiquement tous les téléphones Android d’entrée de gamme ou de milieu de gamme, Le Redmi Note 9S et le Samsung Galaxy A51 ne manquent presque de rien.

NFC, port casque ou charge rapide. Bien sûr, le Galaxy A51 a un lecteur d’empreintes digitales sur l’écran tandis que le Xiaomi l’a sur le côté. De toute évidence, aucun d’eux n’a de charge sans fil.

Xiaomi Redmi Note 9S vs Samsung Galaxy A51, lequel choisir?

Qui a dit la peur des téléphones à 200 euros? Ce qui jouait il y a quelques années aujourd’hui, c’est sans aucun doute le pari de la sécurité. Le milieu de gamme Android est fantastique et des terminaux comme le Xiaomi Redmi Note 9S et le Samsung Galaxy A51 le confirment. cependant, Quel est le meilleur?

Bien que pour goûter les couleurs, cOn voit que le Xiaomi Redmi Note 9S est un terminal quelque peu supérieur au Samsung Galaxy A51. Il se peut que par conception, le téléphone sud-coréen l’emporte (cela dépend du goût de chacun), mais le Xiaomi est en verre, a une meilleure autonomie et de meilleures performances grâce à son processeur Qualcomm Snapdragon.

Cela signifie-t-il que le Galaxy A51 est un mauvais achat? Absolument. Le milieu de gamme de Samsung est dans ses meilleurs moments et beaucoup de défauts car il a des terminaux comme ce A51, donc peu importe lequel des deux terminaux vous décidez à la fin, les deux sont d’excellents appareils mobiles.

Savoir plus: Xiaomi Redmi Note 9S Savoir plus: Samsung Galaxy A51